SERVICENOW - Hat der KI-Profiteur noch Luft nach oben?

ServiceNow Inc. - WKN: A1JX4P - ISIN: US81762P1021 - Kurs: 763,420 $ (NYSE)

Der Anbieter von Softwarelösungen zur Strukturierung und Automatisierung verschiedener Geschäftsprozesse, ServiceNow hat gestern nachbörslich seine Quartalszahlen für das vierte Quartal 2023 veröffentlicht.

Dabei stiegen die Abonnementeinnahmen auf 2,37 Mrd. USD, was einem Wachstum von 27 % im Jahresvergleich entspricht. Die Gesamtumsätze stiegen um 26 % auf 2,44 Mrd. USD. (erwartete: 23,5 %). Der Gewinn je Aktie lag mit 3,11 USD etwas 12 % über den Erwartungen von 2,79 USD. Die operative Marge lag bei über 29 % (erwartet 27 %). Außerdem hob man die Umsatzprognose für das volle Geschäftsjahr 2024 an und erwartet nun eine Range von 10,56-10,58 Mrd. USD. Auch die erwartete operative Marge wurde um einen Prozentpunkt von 28 % auf 29 % angehoben. Die Free-Cash-Flow-Marge soll 2024 bei starken 31 % liegen.

Gegenüber CNBC äußerte sich Servicenow-CEO Bill McDermott mit den Worten, man habe einen NVIDIA-Moment gehabt. So soll generative KI ihrem ohnehin schon leistungsstarken Motor weiteren Treibstoff einfüllen.

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Rally. Im November 2021 markierte sie ein Allzeithoch bei 707,60 USD. Anschließend verlor die Aktei zwar über 50% an Wert, aber seit einem Tief bei 337,00 USD aus dem Oktober 2022 zieht der Aktienkurs wieder deutlich an.

Am 20. November kam es zum Ausbruch über die obere Begrenzung dieser Rally. Solche Ausbrüche sind anfangs immer etwas problematisch. Denn sie können sowohl eine Übertreibung darstellen als auch eine Trendbeschleunigung andeuten. In diesem Fall kam es zu einer Trendbeschleunigung. Am 13. Dezember erreichte der Wert ein neues Rekordhoch bei 720,68 USD, konsolidierte aber anschließend in einem bullischen Keil bis knapp unter die alte obere Trendbegrenzung.

Am 10. Januar gelang der Ausbruch aus dem Keil. Gestern notierte der Wert im Hoch bei 775,96 USD. Er konnte dieses Niveau aber nicht halten. Nach einem gestrigen Schlusskurs bei 763,42 USD zieht die Aktie heute im vorbörslichen Handel leicht an und wird aktuell bei 774,04 USD getaxt, also knapp unter dem gestrigen Hoch. Die Aktie hat im Übrigen ein wichtiges Ziel bei 757,38 USD in den letzten Tagen leicht übertroffen.

Rally hat mittelfristig noch Potenzial

Die Aktie von ServiceNow kann kurzfristig noch in Richtung einer oberen Pullbacklinie, die heute bei 807,62 USD verläuft, ansteigen. Damit sollte das Potenzial aber vorerst ausgereizt sein. Ein Rücksetzer in Richtung 720,68-707,60 USD wäre anschließend wenig verwunderlich. Mittelfristig könnte der Wert aber in Richtung 947,38 USD ansteigen.

Für die mittel-langfristigen Bullen wäre ein Rückfall unter die alte obere Pullbacklinie bei heute 682,92 USD kritisch. Denn dann könnte es zu Abgaben gen 590 USD oder sogar 527,24 USD kommen.

Fazit: Kurzfristig ist die Rally in der ServiceNow-Aktie fast ausgereizt. Mittelfristig ist aber noch einiges an Potenzial vorhanden.

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)