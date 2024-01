EQS-News: Bericht zum 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/2024 (1. Juni bis 30. November 2023)

EQS-News: CeoTronics AG Audio . Video . Data Communication / Schlagwort(e): Halbjahresbericht

Bericht zum 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/2024 (1. Juni bis 30. November 2023)



29.01.2024 / 09:45 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Konzernumsatz T€ 10.833 // EBIT T€ -690 // Konzernergebnis n. St. T€ -839 // höherer Auftragsbestand (+4,7%) und -eingang (+41,2%) // Umsatz- und Gewinnziel für das lfd. Geschäftsjahr 2023/24 bestätigt Die CeoTronics AG hat im Berichtszeitraum vom 1. Juni bis zum 30. November 2023 in Folge des schwachen Auftragsbestandes zum 31.5.2023 und des sehr späten Anstieges des Auftragseinganges einen Konzernumsatz von T€ 10.833 (Vorjahr T€ 15.395) verzeichnet. Korrespondierend zur Umsatzentwicklung und aufgrund von deutlich höheren Personalkosten und inflationsbedingten Kostensteigerungen verschlechterten sich die Ergebniszahlen im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/2024 gegenüber den Rekordwerten des Vorjahreszeitraumes. Das Konzern-EBIT verschlechterte sich auf T€ -690 (Vorjahr T€ 2.675), das Konzernergebnis vor Steuern reduzierte sich auf T€ -839 (Vorjahr T€ 2.577) und das Konzernergebnis nach Steuern beläuft sich auf T€ -741 (Vorjahr T€ 1.898).

Des Weiteren verringerten sich innerhalb der sonstigen betrieblichen Erträge die Erträge aus der Währungsumrechnung auf T€ 7 (Vorjahr T€ 70), aus der Auflösung von Rückstellungen auf T€ 61 (Vorjahr T€ 357) und aus Förderzulagen auf T€ 0 (Vorjahr T€ 69).

Innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind erstmalig die Kosten der Kapitalerhöhung in Höhe von T€ 92 enthalten und es erhöhten sich die negativen Effekte aus Währungsverlusten um T€ 69. Spät im ersten Geschäftshalbjahr 2023/2024 konnte sich der Konzern-Auftragseingang und -bestand positiv entwickeln. Der Auftragseingang beläuft sich auf T€ 18.502 (Vorjahr 13.105) und wurde somit um 41,2% gesteigert. Der Auftragsbestand erhöhte sich um 4,7% auf T€ 15.252 (Vorjahr T€ 14.562). Der Brutto-Cashflow betrug im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2023/2024 T€ -897 (Vorjahr T€ 1.740). Durch den negativen Gewinn nach Steuern und den geringeren Veränderungen bei den Rückstellungen konnte der sehr positive Brutto-Cashflow des Vorjahres nicht erreicht werden. Das Eigenkapital des Konzerns erhöhte sich gegenüber dem 31. Mai 2023 von T€ 17.241 um T€ 674 auf T€ 17.915. Die Eigenkapitalquote zum 30. November 2023 reduzierte sich (zum 31.5.2023) von 58,7% um 11,1%-Punkte auf 47,6%. Durch die erste Kapitalerhöhung seit dem Börsengang 1998 konnten das gezeichnete Eigenkapital und die Kapitalrücklage im November 2023 um insgesamt T€ 2.359 erhöht werden. Die Dividendenzahlung für das Geschäftsjahr 2022 / 2023 Anfang November reduzierte das Eigenkapital um T€ 990. Durch die nötige massive Bevorratung an Vorräten (Großteils über Fremdkapital finanziert) sank der Anteil des Eigenkapitals entsprechend. Der Personalbestand im Konzern per 30. November 2023 lag mit 135 um 7 Personen über dem Vorjahreswert. Nach Vollzeitäquivalenten (FTE) ergab sich ein Wert von 127 (Vorjahr 122). „Trotz der Geschäftsentwicklung der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres 2023/2024 können wir aufgrund des aktuell hohen Auftragsbestandes bzw. der daraus geplanten Auslieferungen sowie mit den Optionen aus dem Auftragsausblick unser aktuelles Konzernumsatzziel, ca. € 28 Mio. bis € 29 Mio. zu erreichen, weiterverfolgen. Daraus sollte mit ca. € 1,3 Mio. ein deutlich positives Jahresergebnis möglich sein. Unserer Einschätzung nach sollten der Auftragseingang und Auftragsbestand zum 31. Mai 2024 deutlich über den Vergleichswerten der Vorjahre liegen und der Umsatz- sowie Ergebnisausblick für die folgenden Geschäftsjahre sehr positiv ausfallen. Mit diesem angenommen Ergebnis für das Geschäftsjahr 2023 / 2024 und positiven Rahmenbedingungen für das Geschäftsjahr 2024/2025 würde die CeoTronics AG im November 2024 erneut dividendenfähig sein.“, teilte der Vorstandsvorsitzende und CEO Thomas H. Günther mit. Die CeoTronics AG Audio Video Data Communication (ISIN: DE0005407407), Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Deutschland, wird im Basic Board notiert und ist zum Xetra-Handel zugelassen.

Weitere Informationen:

CeoTronics Aktiengesellschaft

Audio Video Data Communication

Investor Relations, Adam-Opel-Straße 6, 63322 Rödermark, Germany

E-Mail: vorstand@ceotronics.com Internet: http://www.ceotronics.com

29.01.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com