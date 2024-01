Zahlen über Zahlen: Amazon, Alphabet, Meta, AMD, Pfizer uvm. - Charttechnik mit Harald Weygand

"Es ist die wichtigste Woche der US-Berichtssaison", so Trader Harald Weygand.

„Es ist die wichtigste Woche der US-Berichtssaison“, so Trader Harald Weygand. So wird Harry in der heutigen Sendung Rendezvous mit Harry die Charts von Super Micro Computer, Meta, AMD, Pfizer, Boeing, Amazon, Microsoft und Alphabet im Vorfeld derer Zahlen analysieren. Hinzu kommt ein Wunsch von einem Teilnehmer: Plug Power. Wie immer dann gegen Ende ein Blick auf Rohstoffe und dabei besonders auf den Ölpreis. Rendezvous mit Harry, heute um 19 Uhr LIVE auf YouTube.

Datum und Uhrzeit der ersten Verbreitung der Empfehlung: 29.01.2024 19.00 Uhr

