ALPHABET - Wie sieht das Chartbild nach den Zahlen aus?

Alphabet Inc. (Class C) - WKN: A14Y6H - ISIN: US02079K1079 - Kurs: 153,050 $ (Nasdaq)

Alphabet gab gestern nachbörslich Zahlen bekannt. Mein Kollege Oliver Baron hat diese Zahlen in seinem Artikel ALPHABET - Cloudgeschäft stark, Werbung unter den Erwartungen erläutert. Die Aktie reagiert auf diese Zahlen klar negativ. Nach einem Schlusskurs bei 153,05 USD wird die Aktie aktuell bei 143,40 USD getaxt.

Die Aktie befindet sich seit 03. November 2022 nach einem Tief bei 83,45 EUR in einer Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung durchbrach die Aktie am 11. Mai 2023 die ursprüngliche obere Begrenzung. Am 07. Juni markierte der Wert ein Zwischenhoch bei 129,55 USD. Seitdem begrenzt eine obere Pullbacklinie das Kursgeschehen. Diese Trendlinie überwand die Aktie auch in den letzten Tagen nicht, obwohl es zu einem neuen Allzeithoch bei 155,20 USD kam.

Mit dem heutigen Einbruch würde die Aktie auf das letzte größere Zwischenhoch bei 142,38 USD zurückfallen und sich dem Aufwärtstrend seit März 2023, der heute bei 137,07 USD verläuft, annähern.

Wie tief kann die Aktie jetzt fallen?

Im Bereich der Unterstützung bei 142,38 USD bzw. des Aufwärtstrends seit März 2023 besteht schon wieder die Chance auf eine Bodenbildung und anschließend eine weitere Rally. Die Aktie könnte anschließend in Richtung 162,22 USD und sogar 192,06 USD ansteigen.

Sollte die Aktie allerdings unter den Aufwärtstrend seit März 2023 abfallen, müsste mit Abgaben in Richtung 127,74 USD gerechnet werden.

Fazit: Der Einbruch nach den Zahlen, so er sich denn bestätigt, ist unschön. Aber noch gefährdet dieser Einbruch den mittelfristigen Aufwärtstrend nicht. Im Idealfall pendelt der Wert nun einige Tage auf dem erniedrigten Niveau seitwärts, ehe es zu einer neuen Rally kommt.

Alphabet Inc. (Class C) - Aktie

(© stock3 2024 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)