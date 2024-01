EQS-News: Verlängerung Vorstandsvertrag von Marlene Carl und Elternzeit von Jan-Hendrik Mohr

EQS-News: CHAPTERS Group AG / Schlagwort(e): Personalie

Verlängerung Vorstandsvertrag von Marlene Carl und Elternzeit von Jan-Hendrik Mohr



Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat am 11. Januar 2024 einstimmig den Vorstandsvertrag von Marlene Carl bis 31. Dezember 2028 verlängert. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Mathias Saggau dazu: „Marlene hat die Professionalisierung und Weiterentwicklung der Gruppe in den letzten Jahren entscheidend mitgestaltet. Wir freuen uns sehr, dass sie auch in den kommenden fünf Jahren als Vorständin an Bord bleibt und unsere Entwicklung mitgestalten.“ Marlene Carl ergänzt: „Die Entwicklung der Gesellschaft in einem tollen Team vorantreiben zu dürfen, hat mir in den letzten Jahren viel Freude gemacht. Ich bedanke mich für das große Vertrauen des Aufsichtsrats und freue mich auf die nächsten Kapitel.“ Mit Beschluss vom 25. Januar 2024 hat der Aufsichtsrat der Bitte von Jan-Hendrik Mohr entsprochen, ihn im Februar 2024 von seinem Dienstvertrag zu beurlauben, um ihm Elternzeit zu ermöglichen. Jan-Hendrik Mohr wird dazu mit Wirkung zum 01. Februar 2024 als Vorstand der Gesellschaft abberufen und zeitgleich mit Wirkung zum 01. März 2024 wiederbestellt. Dieses Verfahren ist seit 2021 im Gesetz vorgesehen, um Familienzeit auch für Organträger:innen zu ermöglichen. In der Zwischenzeit vertritt Marlene Carl die Gesellschaft einzeln, ab 01. März 2024 wird die Gesellschaft wieder von zwei Vorständen gemeinsam vertreten. Marlene Carl und Jan-Hendrik Mohr erklären dazu gemeinsam: „Wir arbeiten seit 2021 eng als Vorstandsteam zusammen und vertreten uns regelmäßig gegenseitig. Wir freuen uns, dass unsere Strukturen und Prozesse eine so wichtige Zeit für ein Vorstandsmitglied ermöglichen.“

