Aktienperle aus US-Techsektor zieht an wie angesagt

Die US-Techaktienperle F5 wurde am 12.12.2023 mittelfristig bullisch vorgestellt. Eineinhalb Jahre war der Aktienkurs seitwärts in einem Rounding Bottom ausgependelt. Aktive Anleger versuchen möglichst während solcher nervenaufreibender Phasen in dem betreffenden Basiswert nicht mit Positionen verwundbar zu stehen. Interessant wird es, wenn der Kurs endlich aus dem fertig gereiften Bodenfraktal charttechnisch regelkonform nach oben ausbricht. An dieser Stelle versuchen sich Trader einzuklinken. Die Barriere des Rounding Bottoms bei F5 lag bei 166 USD. Seit Ende November 2023 läuft die mittelfristige Ausbruchbewegung. Projektionsziele liegen wie berichtet bei 193 und 216 USD. Die erstgenannte Preismarke konnte in den zurückliegenden Handelstagen erreicht werden. Die zweite steht noch aus.

F5 Inc. ist ein amerikanisches Technologieunternehmen, das sich auf Anwendungssicherheit, Multi-Cloud-Management, Online-Betrugsprävention und Anwendungsbereitstellung spezialisiert hat. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die Unternehmen dabei helfen, ihre Anwendungen zu schützen, zu verwalten und bereitzustellen.

F5s Produktportfolio umfasst:

Load Balancing: F5-Load-Balancer verteilen den Datenverkehr auf mehrere Server, um die Leistung und Zuverlässigkeit von Anwendungen zu verbessern.

Anwendungssicherheit: F5 bietet eine Reihe von Sicherheitsfunktionen, um Anwendungen vor Angriffen zu schützen, darunter Web Application Firewall (WAF), DDoS-Schutz und Intrusion Prevention System (IPS).

Multi-Cloud-Management: F5 bietet Tools und Services, die Unternehmen dabei helfen, ihre Anwendungen in mehreren Cloud-Umgebungen zu verwalten.

Online-Betrugsprävention: F5 bietet Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, Online-Betrug zu verhindern, darunter Anti-Fraud-Gateways und Risk-Engines.

API-Management: F5 bietet Tools und Services, die Unternehmen dabei helfen, APIs zu entwickeln, zu verwalten und zu schützen.

Bei Interesse an einem Kauf macht es durchaus Sinn, den Kurs erst noch ein paar Tage zu beobachten, oder aber man kauft zunächst nur eine kleine Testposition. Der entscheidende Faktor, ob Ihr mit dem Trading auf längere Sicht Geld verdient, ist die Positionsgrößenbestimmung und das Einhalten der Stoplossniveaus. Die Positionen dürfen nicht zu groß sein. Arbeitet mit kleinen Positionen, die Ihr später aufstocken könnt. Hinweis die Positionsgröße betreffend: Weniger ist mehr! Solche Scheine immer mit kleinem Einsatz handeln. Man zieht ein Konto/Depot durch viele kleine Gewinne hoch, nicht durch einen lucky Punch!

Transparenzhinweis: Die im Artikel vorgestellten Derivate werden durch die Redaktion ausgesucht. Wir arbeiten aber mit ausgewählten Emittenten zusammen, die mit der stock3 AG in einer Geschäftsbeziehung stehen.

Bitte beachte: Der Handel mit Derivaten ist mit einem erheblichen Risiko verbunden und kann unter Umständen zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen.

