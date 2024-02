ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Zalando auf 'Hold' - Ziel 30,34 Euro

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Zalando auf "Hold" mit einem Kursziel von 30,34 Euro belassen. Der Druck auf die Umsätze des Online-Modehändlers dürfte fortdauern, schrieb Analyst Matthew Abraham in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das erste Halbjahr dürfte für die Branche herausfordernd werden und von hohen Rabatten gekennzeichnet sein. Zur Jahresmitte könne eine kräftige Erholung einsetzen, von der auch der Aktienkurs profitieren dürfte./bek/ajx

