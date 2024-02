Baloise Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Baloise optimiert Run-off-Portfolio im belgischen Lebengeschäft



01.02.2024 / 07:00 CET/CEST



Basel, 1. Februar 2024. Baloise optimiert in Belgien ein im Run-off befindliches Lebensversicherungsportfolio über eine Rückversicherungstransaktion mit RGA International, einer Tochtergesellschaft der Reinsurance Group of America, Incorporated. Der Bestand umfasst rund 57'000 Lebensversicherungspolicen mit Rückstellungen in Höhe von rund EUR 900 Mio. Im Rahmen einer aktiven Bewirtschaftung von geschlossen Versicherungsbeständen gibt Baloise bekannt, ein Lebensversicherungsportfolio der belgischen Geschäftseinheit über eine Rückversicherungstransaktion mit RGA International zu optimieren. Der Run-off-Bestand umfasst rund 57'000 Lebensversicherungsverträge mit Rückstellungen in Höhe von rund EUR 900 Mio. Dies entspricht rund 12% aller Rückstellungen des belgischen Lebengeschäfts. Das Portfolio, das Spar- und Rentenprodukten mit einem durchschnittlich garantierten Zins von 3.8% enthält, wird über eine Rückversicherungstransaktion abgesichert. Hierbei übernimmt die Rückversicherung alle finanziellen und biometrischen Parameter des Bestands. Die Kunden- und Partnerkontaktpunkte bleiben unverändert bei Baloise in Belgien.

Mit dieser Transaktion setzt Baloise weiter die Strategie um, sich im Lebengeschäft auf moderne Versicherungsprodukte zu konzentrieren. Diese Massnahme hat keinen massgeblichen Einfluss auf den Gewinn beziehungsweise auf die Solvenzquote der Baloise Gruppe. Kontakt Baloise

