VARTA - Aktie crasht unter zentralen Support

VARTA AG - WKN: A0TGJ5 - ISIN: DE000A0TGJ55 - Kurs: 16,415 € (XETRA)

Von Juni bis November 2023 hatte sich die Varta-Aktie noch in einer Erholungsphase befunden, die allerdings mit einem Abverkauf an den Support bei 19,57 EUR schlagartig beendet wurde. Seit Ende Dezember fiel die Aktie in einer schnurgeraden Verkaufswelle unter die zentrale untere Begrenzungslinie der Erholung und die Unterstützung bei 18,60 EUR.

Damit setzte sich der steile Abwärtstrend wie erwartet bis an die Supportzone bei 16,75 EUR fort, die gestern mit großer Wucht unterschritten wurde. Infolgedessen wurde auch die Chance auf eine vorzeitige Bodenbildung klar vergeben.

Nächstes Verkaufssignal aktiviert

Die Beschleunigung der Abwärtsbewegung lässt nichts Gutes erahnen. Zwar könnte die Unterseite eines steilen Abwärtstrendkanals den Einbruch wie schon im gestrigen Handel bei rund 15,40 EUR kurzzeitig bremsen.

Doch im größeren Bild hat das gestrige Verkaufssignal weiteres Abwärtspotenzial bis an den Knotenpunkt der kurz- und mittelfristigen Abwärtstrendlinien bei ca. 14,80 EUR und darunter an das Vorjahrestief bei 13,82 EUR und das Kursziel bei 13,50 EUR generiert. Sollte es dort nicht zu einer starken Erholung kommen, müsste man aufgrund der eklatanten Schwäche der Aktie sogar Abgaben bis 11,48 -11,54 EUR ins Auge fassen.

Für ein kurzfristiges Kaufsignal müsste sich die Varta-Aktie dagegen jetzt über 17,50 EUR und die dort verlaufende Abwärtstrendlinie zurückkämpfen. Eine Trendwende wäre damit zwar nicht gelungen, doch zumindest eine temporäre Gegenbewegung bis 19,57 EUR möglich.

VARTA Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2024 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)