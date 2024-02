EQS-News: CLIQ Digital kündigt neueste B2B-Partnerschaft mit führender deutscher Tageszeitung F.A.Z. an

EQS-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Neue Partnerschaft mit renommierter Zeitung treibt Wachstum von cliq.de an DÜSSELDORF, 5. Februar 2024 – Der CLIQ Digital-Konzern freut sich, seine jüngste B2B-Partnerschaft für seinen Flaggschiff-Streamingdienst Cliq in Deutschland (https://cliq.de) mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) bekannt zu geben. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung zählt zu den bedeutendsten überregionalen Tages- und Wirtschaftszeitungen in Deutschland. Sie steht für Unabhängigkeit, gründlich recherchierte Fakten, präzise Analysen und kluge Kommentare. Als eine der wichtigsten Informationsquellen erreicht sie täglich mehr als 880.000 Leserinnen und Leser – davon sind ein Großteil Entscheider aus Wirtschaft, Politik und Kultur. Auch digital setzt die F.A.Z. Maßstäbe: Mit FAZ.NET, zahlreichen Apps und Podcasts. Die Partnerschaft mit cliq.de ging als Teil der F.A.Z.-Vorteilswelt live, die exklusiv für F.A.Z.-Abonnenten aktuelle Events, Gewinnspiele und Angebote bietet. Das cliq.de-Angebot ist eine erweiterte dreimonatige kostenlose Mitgliedschaft für alle F+ Abonnenten. Weitere Partnerschaften Im Rahmen der cliq.de-Markenkampagne zur Steigerung der Markenbekanntheit und der Conversions hat der Konzern 2023 bereits Partnerschaften mit den bekannten und renommierten deutschen Einzelhändlern Lidl und NEW YORKER sowie mit dem Essenslieferdienst Call a Pizza geschlossen. Seit kurzem bekommen zudem COMPUTER BILD-Abonnenten über ihren VIP-CLUB eine kostenlose dreimonatige Cliq-Mitgliedschaft angeboten. COMPUTER BILD ist Europas größte PC- und Handyzeitschrift mit allen wichtigen Themen aus der Welt der Technik sowie Trends und Tipps zu Themen wie Produkt- und Softwareempfehlungen, Streaming-Anbieter, die neuesten Apps, Smart Home, Technik-Gadgets. Stellungnahme des Vorstands „Nach unseren bereits sehr erfolgreichen B2B-Partnerschaften mit Lidl, NEW YORKER, Call a Pizza und COMPUTER BILD freuen wir uns, solche Partnerschaften mit einer sehr starken deutschen Marke wie der F.A.Z. weiter zu monetarisieren“, so Luc Voncken, CEO. „Im Jahr 2024 werden wir weitere synergetische Partnerschaften initiieren, um unsere Reichweite und Konversionsraten zu steigern.“ Ansprechpartner Investor Relations: Sebastian McCoskrie, s.mccoskrie@cliqdigital.com, +49 151 52043659 Media Relations: Daniela Münster, daniela.muenster@h-advisors.global, +49 174 3358111 Finanzkalender Geschäftsbericht 2023 und Videokonferenz Donnerstag 22. Februar 2024 Hauptversammlung 2024 Donnerstag 4. April 2024 Finanzbericht Q1 2024 und Videokonferenz Mittwoch 8. Mai 2024 Halbjahresfinanzbericht 2024 und Videokonferenz Donnerstag 8. August 2024 Finanzbericht Q3/9M 2024 und Videokonferenz Donnerstag 7. November 2024 Über CLIQ Digital Der CLIQ Digital-Konzern ist ein führendes Online-Performance-Marketing-Unternehmen, das abonnementbasierte Streamingdienste, die Filme & Serien, Musik, Hörbücher, Sport und Spiele bündeln, an Verbraucher weltweit vertreibt. Der Konzern lizenziert Streaming-Content von Partnern, bündelt ihn und verkauft den Content über seine zahlreichen Streamingdienste. Im Laufe der Jahre hat sich CLIQ zu einem Spezialisten für Online-Werbung und die Gestaltung von Streamingdiensten entwickelt, die auf spezifische Verbrauchergruppen zugeschnitten sind. CLIQ Digital ist in über 40 Ländern tätig und beschäftigte zum 31. Dezember 2023 170 Mitarbeiter aus 40 verschiedenen Ländern. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Düsseldorf und Büros in Amsterdam, London, Paris und Toronto. CLIQ Digital ist im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN: A35JS4, ISIN: DE000A35JS40) und Mitglied des MSCI World Micro Cap Index. Besuchen Sie unsere Website https://cliqdigital.com/investors. Hier finden Sie alle Veröffentlichungen sowie weitere Informationen über CLIQ Digital. Folgen Sie uns auch gern auf LinkedIn.

