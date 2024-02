MERCK KGaA - Abwärtsrisiken flammen wieder auf

Merck KGaA - WKN: 659990 - ISIN: DE0006599905 - Kurs: 148,300 € (XETRA)

Zwar ist es den Käufern in den letzten Wochen gelungen, die Erholung über der zentralen Unterstützung bei 134,50 EUR sogar noch bis an den Widerstand bei 156,60 EUR auszudehnen. Doch an dieser Stelle endete der Anstieg und wurde von einer Korrektur unterbrochen.

Die Lage spitzt sich zu

Sollte diese jetzt nach dem Bruch der steilen Aufwärtstrendlinie auch unter den Support bei 144,85 EUR zurückführen, müsste man sich bereits auf die Reaktivierung des Abwärtstrends der letzten Monate einstellen. In diesem Fall könnte die Aktie bis an den zentralen Support bei 134,50 EUR einbrechen und ihn diesmal auch unterschreiten. In den kommenden Wochen sollten dann die Ziel- und Unterstützungsmarken um 124,23 bis 127,95 EUR ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Erst auf diesem Niveau würde die Aktie auch für Investoren antizyklisch wieder interessant.

Um weitere Abgaben zu verhindern, müsste die Aktie wiederum an die Hürde bei 156,80 EUR steigen und über sie ausbrechen. Auf dem Weg dorthin versperren ihr allerdings mit 149,95 und 153,10 EUR zwei starke Barrieren den Weg.

Merck KGaA Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2024 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)