Trading-Chance Mercedes-Benz Group: Ab jetzt könnte das Bären-Lager jederzeit zurückschlagen

Werbung

Momentan spricht nicht allzu viel für eine neue Hausse bei den Automobilaktien. Die Gegenbewegung der Mercedes Benz-Group-Aktie hat zudem markante Widerstände erreicht. Das wäre ein idealer Zeitpunkt für die zuletzt in Deckung verharrenden Short-Seller, um sich wieder zu zeigen: eine Trading-Chance Short.

Für die offiziell am 22. Februar erwarteten Ergebnisse des vierten Quartals sehen die Analysten einen zum Vorjahr niedrigeren Gewinn. Auch für das Gesamtjahr 2024 und für 2025 rechnet man mit einem unter den Gewinnen der Jahre 2022 und 2023 liegendem Gewinn pro Aktie. Trotzdem hat die Aktie jetzt die Hälfte der Abwärtsbewegung von Juni bis Oktober korrigiert. Wobei dadurch nicht nur eine 50 Prozent-Korrektur bei den Fibonacci-Retracements absolviert wäre. Die Aktie ist jetzt zudem an markanten Widerständen aus dem Bereich der klassischen Charttechnik angekommen.

Ab hier wird der Weg nach oben äußerst steinig

Die Aktie der Mercedes Benz-Group ist aktuell wieder dort angekommen, wo die Herbst-Rallye Mitte Dezember gestoppt und abgewiesen wurde: an der Nackenlinien-Zone des großen Doppeltopps, das sich über die ersten drei Quartale 2023 etabliert hatte. Da durchzukommen wird nicht leicht, zumal knapp darüber gleich die nächste Hürde von mittelfristiger Relevanz wartet: die 200-Tage-Linie, im Chart dick rot hervorgehoben.

Quelle: marketmaker pp4

Dazu kommt, wie oben bereits erwähnt, dass inmitten dieser Widerstandszone das 50 Prozent Fibonacci-Retracement wartet, das für Trader oft ein Kursziel in Sachen Gegenbewegung innerhalb eines übergeordneten Trends ist. Eine sehr deutlich besser als erwartet ausfallende Quartalsbilanz und/oder ein über den derzeitigen Erwartungen liegender Ausblick auf 2024 könnte zwar bewirken, dass dieser derzeit massiv wirkende Deckel trotzdem gesprengt wird, aber:

Allzu viel Grund für Optimismus hat man derzeit nicht

Selbst wenn die Mercedes Benz-Group das Jahr 2024 ebenso stark erwarten sollte wie man Anfang 2023 optimistisch war: Die Anleger könnten sich daran erinnern, dass 2023 eben auch nicht so herausragend lief, wie man das zu Jahresbeginn gedacht hatte. Denn derzeit sehen die Experten eben keine Dynamik steigender Unternehmensgewinne. Und das Umfeld würde das auch nicht hergeben.

Gut möglich also, dass sich das Bären-Lager in nächster Zeit wieder zeigt. Dass man sich Rallyes nicht einfach in den Weg stellt, ist bei den Short-Sellern normal. Dass man dann, wenn die Bullen glauben, es gäbe keinerlei Abwärtsrisiko mehr, wieder zuschlägt, auch. Damit bietet die derzeitige Gemengelage der Aktie eine interessante Basis für einen Short-Trade.

Short-Trade mit ein wenig Risiko-Spielraum nach oben beim Stop Loss

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance Short ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten UBS vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 79,952 Euro, daraus errechnet sich ein Hebel von 3,68. Den Stop Loss würden wir bei 68,30 Euro in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat einem Kurs von ca. 1,16 Euro. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf die Mercedes-Benz Group lautet UL5QJX.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 64,51 Euro, 65,28 Euro, 66,09 Euro

Unterstützungen: 60,72 Euro, 58,84 Euro, 55,08 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf die Mercedes-Benz Group

Basiswert Mercedes Benz-Group WKN UL5QJX ISIN DE000UL5QJX8 Basispreis 79,952 Euro K.O.-Schwelle 79,952 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent UBS Hebel 3,9 Stop Loss Zertifikat 1,16 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.