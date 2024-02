AMGEN - Nach Zahlen weiter auf Kurskorrektur

Amgen Inc. - WKN: 867900 - ISIN: US0311621009 - Kurs: 304,140 $ (Nasdaq)

Amgen übertrifft im vierten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $4,71 die Analystenschätzungen von $4,59. Umsatz mit $8,2 Mrd. über den Erwartungen von $8,12 Mrd. Quelle: stock3 Börsen-Live-Ticker

Ob die Quartalszahlen jetzt als "sell on good news" einsortiert werden können oder die schwächeren Umsätze beim Blockbuster Enbrel Wasser in den Wein der an sich guten Zahlen gießen, sei einmal dahingestellt.

Fakt ist dagegen der imposante Auftritt der Amgen-Aktie seit dem Vorjahrestief bei 211,71 USD und der geradlinige, dreiteilige Aufwärtsimpuls, der wie erwartet an das Kursziel bei 326,45 USD und am 05. Februar auf ein neues Allzeithoch bei 329,72 USD geführt hat.

Amgen-Chartanalyse vom 08. Januar 2023

Turnaround am alten Allzeithoch?

Dass auf diesem Niveau Gewinnmitnahmen einsetzen, ist nicht weiter verwunderlich, auch wenn die Geschwindigkeit dieser Korrektur beunruhigend ist. Idealerweise gelingt es den Käufern jetzt, auf Höhe des alten Rekordhochs bei 296,67 USD den Kursrutsch abzubremsen und die Rally mit einem Anstieg über 315,00 USD zu reaktivieren.

In diesem Fall dürften die Hürden bei 326,45 und 329,72 USD den Anstieg jetzt allerdings nachhaltig abbremsen und damit kurzfristig eine Ausdehnung der Kaufwelle bis rund 355,00 USD verhindern.

Unterhalb von 296,67 USD dürften dagegen die Bären ihre Chance auf einen Abverkauf bis 288,46 und 280,00 USD bekommen. An dieser Stelle wäre die Aktie von Amgen aber wieder reif für eine weitere mehrwöchige Aufwärtsbewegung.

Ein Unterschreiten von 280,00 USD würde dagegen zu einem mittelfristigen Verkaufssignal führen und den Biotech-Titel bis 248,38 USD einbrechen lassen.

Amgen Aktie Chartanalyse (Tageschart)

(© stock3 2024 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)