Aktien New York Ausblick: Wenig verändert - S&P 500 peilt 5000-Punkte-Marke an

NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Donnerstag nach ihrer jüngsten Rally wenig verändert in den Handel starten. Der Broker IG taxierte den Dow Jones Industrial rund eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn am Donnerstag geringfügig tiefer auf 38 674 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 zeichnete sich ein Minus von 0,15 Prozent ab.

Der Nasdaq 100 hatte am Mittwoch ebenso wie der breit angelegte S&P 500 ein Rekordhoch erreicht. Dieser könnte nun erstmals in seiner Geschichte die Marke von 5000 Punkten überspringen.

Die Rekordjagd an den US-Börsen wird vor allem von der Rally der Technologiewerte getragen. Aus diesem Umfeld sorgte am Donnerstag Arm für Jubelstimmung: Der Chipentwickler, dessen Technik in praktisch allen Smartphones verbaut ist, profitiert vom Schritt ins Geschäft mit Rechenzentren und überzeugte mit seinen Geschäftszahlen. Der verstärkte Einsatz von KI-Technologie steigere auch die Nachfrage nach Chips mit Arm-Architektur, sagte Firmenchef Rene Haas. Die Aktien von Arm schnellten im vorbörslichen US-Handel um fast 28 Prozent in die Höhe.

Unter den im Dow gelisteten Papieren sprangen die Anteilsscheine von Disney vorbörslich um gut acht Prozent nach oben. Der Unterhaltungskonzern hatte im vergangenen Quartal die Verluste in seinem Streaming-Geschäft deutlich reduziert. Zudem übertraf der Gewinnausblick die Erwartungen.

Bei Paypal aber enttäuschte der Gewinnausblick. Die Anteilsscheine des Bezahldienstes sackten im vorbörslichen Geschäft um mehr als acht Prozent ab.

Im Blick steht ferner Mattel . Der große Erfolg des "Barbie"-Films hatte dem Spielzeug-Riesen zwar auch im Weihnachtsgeschäft kräftigen Rückenwind verschafft. Allerdings blieb der bereinigte Gewinn je Aktie hinter der Markterwartung zurück. Die Papiere schwankten vorbörslich und gewannen zuletzt knapp drei Prozent./la/jha/