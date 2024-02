EQS-Adhoc: VERBUND AG: Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2024 deutlich unter der Markterwartung

EQS-Ad-hoc: VERBUND AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung/Prognose

Der Vorstand der VERBUND AG verlautbart heute, dass der Ergebnisausblick für das Geschäftsjahr 2024 deutlich von der Markterwartung abweicht. Der schnelle und massive Rückgang der Großhandelspreise für Strom, verursacht durch den Rückgang der Primärenergiepreise und der Preise für CO 2 -Zertifikate sowie ein geringerer Ergebnisbeitrag im Segment Netz wirken sich negativ auf das erwartete EBITDA und das erwartete Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2024 aus. In der derzeitigen Markterwartung (intern erhobener Konsensus der Analystenschätzungen) sind diese negativen Effekte nicht ausreichend reflektiert (Konsensus 2024 per 08.02.2024: EBITDA rund 3,8 Mrd. €, Konzernergebnis rund 2,1 Mrd. €). Der Konsensus der Analysten liegt daher deutlich über dem aktuellen Ergebnisausblick der VERBUND AG. Ausblick 2024

Auf Basis einer durchschnittlichen Eigenerzeugung aus Wasserkraft, Windkraft und PV sowie der Chancen- und Risikolage erwartet VERBUND für das Geschäftsjahr 2024 ein EBITDA zwischen rund 2.600 Mio. € und 3.300 Mio. € und ein Konzernergebnis zwischen rund 1.300 Mio. € und 1.750 Mio. €. Der Ergebnisausblick erfolgt unter dem Vorbehalt keiner weiteren Maßnahmen zur teilweisen Abschöpfung von Gewinnen bei Energieunternehmen. Weitere Details werden im Rahmen der Ergebnisveröffentlichung zum Jahresergebnis 2023 am 14. März 2024 bekannt gegeben. Kontakt: Mag. Andreas Wollein

Leiter Finanzmanagement und Investor Relations

T.: +43 (0)5 03 13 - 52604

F.: +43 (0)5 03 13 - 52694

