Siemens hofft auf Erholung in China - Ziele nicht in Gefahr

von Alexander Hübner

München (Reuters) - Siemens kämpft gegen die Konjunkturflaute in China.

Sie ist der Grund dafür, dass das Aushängeschild des Münchner Technologiekonzerns, die Automatisierungs-Sparte Digital Industries (DI), im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 (per Ende September) ungewohnte Schwächen zeigte. Dort könne es bis ins zweite Halbjahr dauern, bis die Kunden ihre Lager geräumt hätten, sagte Siemens-Chef Roland Busch am Donnerstag vor der Hauptversammlung in München. Wie lange genau, werde man in einigen Wochen klarer sehen, ergänzte Finanzvorstand Ralf Thomas. Der Tiefpunkt sei aber überwunden. Auch in der Gebäude- und Infrastruktur-Technik (Smart Infrastructure, SI) sei die Nachfrage in China verhalten. Die Ziele von Siemens für 2023/24 sehen beide aber nicht in Gefahr.

"Siemens hat erneut ein starkes Quartal abgeliefert und sein profitables Wachstum fortgesetzt", sagte Vorstandschef Busch. Im ersten Quartal (Oktober bis Dezember) sei der Umsatz auf vergleichbarer Basis um sechs Prozent auf 18,4 Milliarden Euro gestiegen. Der Auftragseingang erhöhte sich anders als von Analysten erwartet um zwei Prozent auf 22,3 Milliarden Euro. Der Nettogewinn lag mit 2,55 (Vorjahr: 1,64) Milliarden Euro sogar deutlich über den Prognosen der Experten. Die Siemens-Aktie gab am Donnerstag um knapp ein Prozent auf 166,80 Euro nach.

Den Gewinnsprung verdankte Siemens auch einem Sonderertrag von 479 Millionen Euro infolge der Übertragung eines Pakets von Siemens-Energy-Aktien an den eigenen Pensionsfonds. Nachdem Siemens den Anteil an der ehemaligen Energietechnik-Tochter damit kurz vor dem Jahreswechsel von 25 auf 17 Prozent reduziert hat, werden deren Verluste und Gewinne künftig nicht mehr anteilig in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht. Die Verwerfungen dort, vor allem im Windkraft-Geschäft, hatten die Zahlen von Siemens immer wieder verzerrt. Das operative Ergebnis aus dem Industriegeschäft des Konzerns stieg im ersten Quartal um drei Prozent auf 2,72 Milliarden Euro, Analysten hatten eine Stagnation erwartet.

Für das Gesamtjahr bleibt es bei den bisherigen Erwartungen: einem vergleichbaren Umsatzwachstum von vier bis acht Prozent und einem - um die Siemens-Energy-Effekte bereinigten - Gewinn von 10,40 bis 11,00 (Vorjahr vergleichbar: 9,93) Euro je Aktie. Der Vorstand hofft auf eine Belebung im Frühjahr. Im zweiten Quartal dürfte der Auftragseingang bei Digital Industries noch deutlich unter Vorjahr liegen, die Margen bei DI und SI nur das untere Ende der eigenen Erwartungen erreichen. Vor allem exportorientierte Branchen wie der Maschinenbau zeigten noch ein gebremstes Wachstum. Die Siemens-Experten erwarteten aber in der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres "eine Verbesserung, getrieben durch langfristige Wachstumstrends und ein sich aufhellendes Investitionsklima", sagte Finanzchef Thomas.

BUSCH HÄLT AN ZUG-SPARTE FEST

Im ersten Quartal brachen die Aufträge bei DI um ein Drittel ein, das Ergebnis um 20 Prozent. Allein aus China kamen 40 Prozent weniger Aufträge, der Umsatz sank nur dort und in Deutschland. Die Erwartungen seien aber ohnehin niedrig gewesen, schrieben die Analysten der Deutschen Bank - zumal der US-Rivale Rockwell die Prognosen verfehlt hatte. Dafür war die Gebäude- und Infrastruktur-Sparte Smart Infrastructure stark wie nie zum Jahresauftakt. Ihr Gewinn reichte fast an den von DI heran. In der Zug-Sparte Mobility hat sich der Auftragseingang dank zahlreicher Großaufträge nahezu verdoppelt. Insgesamt hat Siemens Aufträge über 113 Milliarden Euro in den Büchern, so viel wie nie. Allein 38 Milliarden Euro davon schlügen sich noch in diesem Jahr im Umsatz nieder, sagte Thomas.

Vorstandschef Busch bekannte sich erneut zur Zug-Sparte, die deutlich geringere Renditen abwirft als DI und SI. Fondsmanager drängten auf dem virtuellen Aktionärstreffen laut ihren vorab verbreiteten Redetexten auf weitere Abspaltungen. "Siemens darf nicht auf halbem Weg stehenbleiben", sagte Vera Diehl von Union Investment. "Der Konzern muss weiter entflochten werden", sagte Ingo Speich vom Sparkassen-Wertpapierhaus Deka. "Die Komplexität der Siemens AG ist immer noch sehr hoch." Siemens solle seine Beteiligung an der börsennotierten Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers reduzieren, forderte er. Bei Siemens Energy habe mn den richtigen Zeitpunkt zum Ausstieg verpasst und sei nun in einer Sackgasse.

