Coca-Cola mit 3 % Dividendenrendite oder 3,5 % Zinsen? 3 Kennzahlen, warum ich lieber bei der Aktie bleibe

Die Aktie von Coca-Cola (WKN: 850663) besitzt derzeit ca. 3,0 % Dividendenrendite. Aber wenn wir Geld auf Festgeld- oder Tagesgeldkonten festlegen, so erkennen wir: Mit 3,5 % Zinsen erhalten wir tendenziell sogar mehr!

Oh Schreck! Sind beliebte Dividendenaktien etwa nicht mehr so stark wie die derzeitigen Konditionen im Markt der sicheren Geldanlagen? Naja, ganz so einfach können wir das natürlich nicht festhalten. Hier sind jedenfalls drei Kennzahlen, warum ich lieber bei der Aktie von Coca-Cola bleibe.

Coca-Cola mit 3 % Dividendenrendite: Aber einer höheren Gewinnrendite

Der erste Grund, warum die Aktie von Coca-Cola im Vergleich zu den aktuellen Zinsen attraktiver erscheint, ist eine andere Rendite. Die Gewinnrendite ist lediglich ein Teil der Gesamtrendite dieser Investition. Betrachten wir hingegen die Gewinnrendite, so erkennen wir: Es ist definitiv mehr möglich.

Im Jahr 2023 dürfte das Ergebnis je Aktie bereinigt bei ca. 2,65 US-Dollar (bei 7 % Ergebniswachstum) liegen. Bei einem aktuellen Aktienkurs von 60,54 US-Dollar liegt die Gewinnrendite damit bei ca. 4,4 %. Ein Wert, der definitiv höher liegt, als die aktuellen Konditionen bei Fest- oder Tagesgeld. Aber das ist ebenfalls nicht alles.

Coca-Cola liefert uns zugleich eine dynamische Rendite. Während der Zins relativ fix und eher kurzfristig (für ein Jahr, oder vielleicht für drei beim Festgeld) ist, zeigen bereits die prognostizierten 7 % Gewinnwachstum: Sowohl die Gewinnrendite, als auch die Dividendenrendite können langfristig noch steigen.

Dynamische Dividendenrendite

Das führt mich zu meinem zweiten Aspekt, warum Coca-Cola im Vergleich zu den Zinsen attraktiver ist. Zwar liegt die Dividendenrendite derzeit exakt bei 3,04 % und damit unterhalb der Konditionen beim Fest- oder Tagesgeld. Im Laufe der Zeit dürfte der Wert jedoch wachsen.

Coca-Cola hat im Börsenjahr 2023 die Dividende je Aktie um 4,8 % erhöht. Mit dem überproportionalen Gewinnwachstum wäre auch höheres Dividendenwachstum denkbar. In fünf oder zehn Jahren dürfte die Aktie des US-amerikanischen Getränkekonzerns daher definitiv die Marke der heutigen Zinskonditionen übertroffen haben. Ja, womöglich langfristig sogar deutlich.

Auch das ist Teil der dynamischen Dividendenrendite, die letztlich lediglich ein Teil einer dynamischen Gesamtrendite ist. Aber es gibt noch eine dritte und wirklich wertvolle Kennzahl, die zeigt: Coca-Cola kann Zinsen, Tagesgeld und Festgeld alt aussehen lassen.

Coca-Cola: 60 Jahre Dividendenwachstum

Wenn wir uns für die Aktie von Coca-Cola und deren Dividende entscheiden, stehen die Chancen sehr gut, dass wir sie über viele Jahre, womöglich sogar Jahrzehnte erhalten. Bei einer Dividende gibt es zwar stets nie eine Garantie (und das ist ein Nachteil im Vergleich zu festen Zinskonditionen). Im Fall von Coca-Cola blicken wir jedoch auf eine Historie mit inzwischen 61 Jahren stets stabiler und sogar jährlich erhöhter Ausschüttungen zurück.

Das heißt: Der Kauf von Coca-Cola-Aktien ist mit einer soliden Wahrscheinlichkeit eine Investition, bei der wir über einen langen Zeitraum eine solche (Dividenden-)Rendite erhalten. Beim Fest- oder Tagesgeld können wir in der Regel lediglich für Monate oder im Extremfall wenige Jahre mit 3,5 % Zinsen kalkulieren.

Zudem hängt die Zinsentwicklung von den Leitzinsen ab und auch wieder sinkende Zinsen können denkbar sein. Coca-Cola dürfte hingegen auch zukünftig mit einer starken Dividende glänzen. Deshalb habe ich, trotz einer geringeren Dividendenrendite, unterm Strich einen sehr klaren Favoriten in diesem Vergleich.

Der Artikel Coca-Cola mit 3 % Dividendenrendite oder 3,5 % Zinsen? 3 Kennzahlen, warum ich lieber bei der Aktie bleibe ist zuerst erschienen auf Aktienwelt360.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola. Aktienwelt360 empfiehlt keine der erwähnten Aktien.

Aktienwelt360 2024