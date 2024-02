Widerstand: 17.048 17.100 Unterstützung: 16.910 16.880

Rückblick:

Der deutsche Leitindex kletterte nach einer erneut schwachen ersten Handelshälfte am Nachmittag deutlich an und kletterte zeitweise über die 17.000er Marke. Ähnlich wie in den vorangegangenen beiden Tagen gab der Index jedoch heute Vormittag erneut nach und rutschte zeitweise unter 16.950 Punkte bevor eine Stabilisierung einsetzte.

Ausblick:

Die Sequenz ansteigender Zwischenhochs ist unverändert intakt und damit auch der Aufwärtstrend. Allerdings zeigt das deutsche Börsenbarometer in den vergangenen Tagen im Vergleich zu den US-Indizes eine auffällige relative Schwäche - ein erstes klares Warnsignal für die Käuferseite die allerdings aus charttechnischer Sicht dennoch (vorerst) weiter das bessere Blatt besitzt.

Erst ein signifikanter Bruch der 16.900er Marke inklusive Stundenschlusskurs unterhalb dieser Unterstützung verschafft den Bären neuen entscheidenden Rückenwind.

Quelle: Tradingview

