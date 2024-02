Covestro: Aktuelle Social Media Stimmungsanalyse

Die Auswertung mehrerer Millionen Nachrichten und Meinungen täglich in Echtzeit zu Aktien ermöglicht Rückschlüsse auf Kursentwicklungen der Titel. Hinweise auf ein erhöhtes Kommunikationsaufkommen (Buzz) oder richtungsweisende Diskussionen (Sentiment) lassen sich mit Hilfe von Algorithmen basierend auf Künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen automatisiert ableiten. Es gibt einige Aktien für die regelmäßig sehr interessante Muster zu erkennen sind, Covestro steht deshalb heute unter besonderer Beobachtung in unseren Analysen. Die Aktie ist darüber hinaus aktuell Bestandteil des neuen Deutschland Top Aktien Index (DE000A26RWY8).

1. Branchenvergleich Aktienkurs:

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 27,61 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Covestro damit 44,4 Prozent über dem Durchschnitt (-16,78 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Chemikalien" beträgt -16,78 Prozent. Covestro liegt aktuell 44,4 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt positiv.

2. Technische Analyse:

Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Covestro-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 47,45 EUR mit dem aktuellen Kurs (48,22 EUR), ergibt sich eine Abweichung von +1,62 Prozent. Die Aktie erhält damit eine neutrale Einschätzung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Für diesen (50,12 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,79 Prozent Abweichung). Die Covestro-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einer neutralen Einstufung belegt. Insgesamt bekommt das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik eine neutrale Bewertung.

3. Dividende:

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Covestro 5,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Chemikalien" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5,21. Die Aktie ist daher aus heutiger Sicht im Vergleich eher ein unrentables Investment und erhält von der Redaktion eine negative Bewertung.

4. Sentiment und Buzz:

Bei Covestro konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes feststellt werden. Eine Änderung des Stimmungsbildes kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen hat. Da bei Covestro in diesem Punkt keine Auffälligkeiten registriert wurden, bewerten wir dieses Kriterium mit neutral. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder anders ausgedrückt, die Veränderung der Anzahl der Beiträge, wurde dagegen eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Dies honorieren wir mit einer negativen Bewertung. Zusammengefasst bekommt Covestro für diese Stufe daher eine negative Einschätzung.

5. Relative Strength Index:

Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, Der RSI der Covestro liegt bei 56,29, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine neurale Bewertung. Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Covestro bewegt sich bei 62,44. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der eine neutrale Bewertung zugeordnet wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie eine neutrale Einstufung.

6. Fundamental:

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Covestro mit einem Wert von 8,73 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Chemikalien" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 93,16 , womit sich ein Abstand von 91 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als positiv ein.

Covestro bekommt auf der Basis der vorstehend untersuchten Kriterien eine neutrale Gesamtbewertung.

Weitere Details zur Covestro-Aktie:

Kurs: 48,22 EUR -0,17 Prozent (SP-Indikation, Stand: 09.02.2024 00:00:00)

ISIN: DE0006062144

Sektor: Materials

Heimat-Börse: Xetra

Bloomberg Ticker: 1COV:GR

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Die Zusammensetzung des Deutschland Top Aktien Index (TIXX) wird einmal pro Quartal überprüft und angepasst. Grundlage der Aktien-Auswahl bilden umfangreiche Stimmungs-Analysen von Stockpulse - ein vollautomatisiertes Computersystem und intelligente Algorithmen wählen einmal pro Quartal auf der Basis von Künstlicher Intelligenz diejenigen Aktien für den TIXX aus, die besonders starke Stimmungsmuster aufweisen und damit in der Regel eine überdurchschnittliche Kursentwicklung versprechen. Die aktuelle und historische Entwicklung des TIXX ist abrufbar unter ISIN DE000A26RWY8. Ausführliche Informationen: DE000A26RWY8

Hinweis: Der Deutschland Top Aktien Index (TIXX) ist nicht direkt investierbar. Über ein Index-Zertifikat, etwa von HVB onemarkets (WKN: HZ5UBV - ISIN: DE000HZ5UBV2), können Anleger jedoch unmittelbar an der Entwicklung des TIXX partizipieren.