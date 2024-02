Soja: Gefahr eines Doppelhochs

Übergeordnet hält sich der Soja-Future seit nunmehr 2002 in einem intakten Aufwärtstrend auf, innerhalb dessen konnte der Agrarrohstoff bis Sommer 2022 auf ein Verlaufshoch von 1.784 US-Cents zulegen. An dieser Stelle begann anschließend eine volatile Seitwärtsbewegung, die noch im Rahmen einer gewöhnlichen Konsolidierung zu bewerten ist. Hierbei wird der Soja-Future auf der Unterseite von der Horizontalunterstützung verlaufend zwischen 1.181 und 1.256 US-Cents gestützt. Zeitgleich mehren sich allerdings die Anzeichen auf eine Verkaufsformation, die in Gestalt eines Doppeltops daher kommen könnte. Aktuell notiert der Future an der für einen erfolgreichen Abschluss des Doppelhochs ausschlaggebenden Triggermarke von 1.181 US-Cents und droht diese in den kommenden Tagen zu unterschreiten.

An der Absturzkante

Sollte das Niveau von 1.181 US-Cents nachhaltig und mindestens auf Wochenschlusskursbasis unterschritten werden, müssen sich Anleger warm anziehen. Dieser Schritt könnte nämlich den Soja-Future innerhalb des übergeordneten Aufwärtstrends talwärts schicken, hierbei können die Niveaus um 1.108 und darunter 900 US-Cents als Ziele ausgerufen werden. An dieser Stelle müsste anschließend eine erneute Auswertung des Charts erfolgen. Dieses Szenario würde sich dann für einen Short-Einstieg anbieten. Sollte dagegen der 50-Wochen-Durchschnitt bei aktuell 1.236 US-Cents auf der Oberseite überwunden werden, könnte der Soja-Future kurzzeitig anspringen und in den Bereich von 1.300 US-Cents vordringen. Um das Doppelhoch und damit das drohende Verkaufssignal zu negieren, müsste aber eben jenes durch einen Kursanstieg darüber neutralisiert werden.