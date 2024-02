Alphabet: Gewinne wachsen weiter!

Der Aktienkurs von Alphabet musste nach der Veröffentlichung der Zahlen zum vierten Quartal 2023 am 30. Januar 2024 einen Kursverlust in Form eines Gaps von knapp 8 Prozent einstecken. Dabei konnten die hochgesteckten Erwartungen des Marktes nicht zur Gänze erfüllt werden. Die folgenden Tage wurden von den Marktteilnehmern wiederum für Nachkäufe genutzt, der Gap konnte aber bis heute nicht mehr geschlossen werden. Dennoch hat sich seit dem Abverkauf vom 24. Oktober 2023 und dem Bruch des seit Ende Februar 2023 aufrechten Trend eine neue Aufwärtssequenz auf niedrigerem Niveau gebildet. Trotz des gestrigen Minus von 2 Prozent erscheint die neu gebildete Aufwärtssequenz aktuell immer noch intakt. Weiters ist bis in das Jahr 2026 eine Gewinnsteigerung pro Aktie von rund 31 Prozent geplant, was das erwartete KGV 2026 auf 16,28 senkt. Damit ist Alphabet deutlich günstiger als der Softwareriese Microsoft mit einem entsprechenden KGV von 25,98. Auch nach dem Jahr 2026 sollten die Erlöse und Überschüsse nicht über eine Klippe fallen und so die erwarteten KGVs von Alphabet rechtfertigen.

Optionsschein-Update: Spotify

Die am 08. Dezember 2023 vorgestellte Idee, mit einem Call-Optionsschein (WKN JB29VJ) mit dem Basispreis von 210,00 US-Dollar und Fälligkeit am 20.09.2024 auf eine steigende Aktie von Spotify zu setzen, schloss gestern zum Geldkurs von 5,19 Euro und lag mit 104 Prozent im Plus. Der Basiswert befindet sich noch in einem Aufwärtstrend, was ein Anpassen des Stop Loss Levels beim Derivat über dem Break Even Kurs bei 4,78 Euro beim Optionsschein ermöglicht.