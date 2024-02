ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Relx auf 4100 Pence - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Relx von 3770 auf 4100 Pence angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter biete eine einfache Anlagestory, die vom Markt aber noch nicht angemessen gewürdigt werde, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er lobte die jüngst veröffentlichten Jahreszahlen und erhöhte seine Schätzungen für das organische Umsatzwachstum./gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2024 / 22:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2024 / 00:00 / GMT

