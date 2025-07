ANALYSE-FLASH: UBS senkt Ziel für Deutsche Telekom auf 35,40 Euro - 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 36,20 auf 35,40 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bonner dürften durchwachsene Quartalszahlen vorlegen, schrieb Polo Tang in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Während die US-Tochter T-Mobile US mit ihren Zahlen am 23. Juli beruhigen sollte, erwarte er von den Konzernzahlen am 7. August schwächere Kennziffern für das Geschäft in Deutschland. Für die kommenden Quartale könnten die Ergebnisschätzungen (EPS) auf Konzernebene aber um 5 bis 10 Prozent steigen - dank des US-Geschäfts und der Auswirkungen der geplanten deutschen Infrastruktur-Investitionen in Milliardenhöhe, welche seine und die Konsensschätzungen noch nicht berücksichtigten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2025 / 15:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben