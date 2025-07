ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Deutsche Telekom - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 43,50 auf 43,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Bonner bleiben zudem auf der "Analyst Focus List". Akhil Dattani kappte am Freitag währungsbedingt seine Ergebnisschätzungen. Er ist aber optimistisch für das zweite Halbjahr angesichts der Impulse durch die Zukäufe von T-Mobile US sowie der Unternehmenssteuerreform in Deutschland./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2025 / 00:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2025 / 00:45 / BST

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

