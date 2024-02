Capcoms Street Fighter 6 gewinnt das Kampfspiel des Jahres bei den D.I.C.E.-Awards!

Weltweiter Beifall für das beste Kampfspiel nach dem Sieg bei The Game Awards

Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) hat heute verkündet, dass Street Fighter 6 bei den 27. D.I.C.E.-Awards, die am 15. Februar in Las Vegas, Nevada, verliehen wurden, den Titel "Kampfspiel des Jahres" gewonnen hat.

Die D.I.C.E. Awards, die in diesem Jahr zum 27. Mal verliehen wurden, sind eine der größten Preisverleihungen weltweit und verleihen jedes Jahr in Las Vegas die wichtigsten Auszeichnungen der Spieleindustrie. In diesem Jahr wurde Capcoms Street Fighter 6 als das beste Kampfspiel des Jahres ausgezeichnet und erhielt auf der Messe den Preis für das Kampfspiel des Jahres.

Street Fighter 6 repräsentiert eine neue Generation von Kampfspielen und wurde sieben Jahre nach dem Vorgängertitel der Reihe veröffentlicht. Die Verkaufszahlen von Street Fighter 6 überstiegen weltweit die Marke von 3 Millionen Einheiten*1 da das Spiel ein breites Spektrum von Spielern ansprach, u. a. durch die Einführung des Modern Control Type, einer neuen Controller-Eingabeoption, die es ermöglicht, Spezialangriffe mit einfachen Tastenkombinationen auszuführen. Darüber hinaus wurde Street Fighter 6 sowohl von den Medien als auch von den Spielern international gelobt und mit einer Reihe von Preisen ausgezeichnet, unter anderem als Bestes Kampfspiel bei den The Game Awards 2023 im Dezember letzten Jahres.

Mit Blick auf die Zukunft plant Capcom, sich weiterhin auf den Ausbau der Verkaufszahlen des Titels zu konzentrieren, unter anderem mit der Veröffentlichung zusätzlicher Charaktere für Street Fighter 6 sowie in Verbindung mit seinen esports-Bemühungen, wie dem offiziellen Capcom Cup X-Weltturnier, das am 17. Februar beginnt.

Capcom ist weiterhin fest entschlossen, die Erwartungen aller Benutzer zu erfüllen, indem es seine branchenführenden Spielentwicklungsfähigkeiten einsetzt, um höchst unterhaltsame Spielerlebnisse zu schaffen.

*1 Ab dem 3. Januar 2024

ÜBER Street Fighter

Der erste Titel der Reihe Street Fighter wurde 1987 als Arcade-Spiel veröffentlicht, gefolgt von dem Welterfolg Street Fighter II im Jahr 1991, der aufgrund seines innovativen Kampfsystems für große Begeisterung sorgte. Auch heute noch, mehr als 36 Jahre nach dem ersten Erscheinen von Street Fighter erfreut sich die Serie weltweit großer Beliebtheit, wobei die kumulierten Verkäufe der Serie weltweit über 53 Millionen Einheiten betragen. Darüber hinaus hat die Serie in den letzten Jahren ihre Präsenz als treibende Kraft im Kampfspiel-Genre des Esports ausgebaut.

ÜBER CAPCOM

Capcom ist ein weltweit führender Entwickler, Herausgeber und Vertreiber von interaktiver Unterhaltung für Spielkonsolen, PCs, Handhelds und drahtlose Geräte. Das 1983 gegründete Unternehmen hat Hunderte von Spielen entwickelt, darunter die bahnbrechenden Franchises Resident Evil", Monster Hunter", Street Fighter", Mega Man", Devil May Cry" und Ace Attorney". Capcom unterhält Niederlassungen in den USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Hongkong, Taiwan, Singapur und Tokio. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Osaka, Japan. Weitere Informationen über Capcom finden Sie unter https://www.capcom.co.jp/ir/english/

