EQS-News: Adler Group S.A.: Verwaltungsratsvorsitzender Kirsten tritt aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurück

PRESSEMITTEILUNG Adler Group S.A.: Verwaltungsratsvorsitzender Kirsten tritt aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurück • Prof. Dr. A. Stefan Kirsten: Die Adler Group ist stabilisiert und kann ihre Zukunft selbst bestimmen, wohlgleich in einem extrem schwierigen Marktumfeld. Aber der Weg in die Zukunft wird ein herausfordernder sein, der das gesamte Commitment des Managements und des Boards bedarf, das ich nicht mehr geben kann, wenn ich meine Gesundheit nicht dauerhaft gefährden will. • Vorsitzender des Verwaltungsrats Stefan Brendgen: Wegen Stefan Kirstens unermüdlichen Einsatzes konnte die Adler Group in den vergangenen Jahren stabilisiert werden. Alle Stakeholder verdanken ihm sehr viel. Auch wenn wir Stefan gerne weiter an Bord gehabt hätten, geht Gesundheit vor. • CEO Thierry Beaudemoulin: Stefan Kirsten hat die Adler Group neu aufgestellt, dem Senior Management moderne Strukturen gegeben und unter seiner Führung ein Expertenteam von Wirtschaftsprüfern zusammengestellt. Dafür gebührt ihm unser großer Dank, und auch meiner ganz persönlich für sein Vertrauen. Nun ist es an uns und dem neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrats Stefan Brendgen, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen. Luxemburg 19. Februar 2024 – Prof. Dr. A. Stefan Kirsten tritt aus gesundheitlichen Gründen mit sofortiger Wirkung vom Amt des Verwaltungsratsvorsitzenden der Adler Group S.A. zurück und scheidet aus dem Gremium aus. Das teilt die Gesellschaft im Anschluss an eine außerordentliche Sitzung des Verwaltungsrats (Board of Directors) mit. Stefan Brendgen, Mitglied des Verwaltungsrats, übernimmt mit sofortiger Wirkung das Amt des Vorsitzenden des Verwaltungsrats. „Die Entscheidung zurückzutreten, ist mir alles andere als leichtgefallen, habe ich doch in den vergangenen beiden Jahren mit sehr viel Engagement und hohem persönlichen Aufwand am Erhalt der Adler Group gearbeitet. Adler ist stabilisiert und kann seine Zukunft selbst bestimmen, wohlgleich in einem extrem schwierigen Marktumfeld“, sagt Stefan Kirsten. Weiter führt Kirsten aus: „Aber dieser Weg in die Zukunft wird ein herausfordernder sein, den zu begleiten mir meine Ärzte abgeraten haben, wenn ich meine Gesundheit nicht dauerhaft gefährden will. Und die derzeitige Marktlage bedarf noch über längere Zeit das gesamte Commitment von Management und Board, das ich nicht mehr geben kann.“ Mit Blick auf den Verwaltungsrat sagt der ausscheidende Vorsitzende: „Der Verwaltungsrat ist zuletzt neu aufgestellt worden, ebenso das Senior Management. Auch die Governance ist nach aktuellen Standards ausgerichtet worden. Dass Stefan Brendgen mein Amt übernimmt, macht mir meine Entscheidung für den Rückzug leichter. Ihm und dem gesamten Verwaltungsrat danke ich und wünsche viel Glück für die Zukunft von Adler.“ Die Adler Group plant, zum kommenden Annual General Meeting zwei neue Mitglieder für den Verwaltungsrat (Board of Directors) zu bestellen: Eine/n Nachfolger/in für Stefan Kirsten und eine/n für Thomas Zinnöcker, der dann planmäßig ausscheidet. Aktuell sind weiterhin Dr. Heiner Arnoldi, Stefan Brendgen und Thilo Schmid sowie CEO Thierry Beaudemoulin und CFO Thomas Echelmeyer im Board vertreten. Die Herren Dr. Arnoldi, Brendgen und Echelmeyer waren im Juni 2023 neu in das Gremium der Adler Group bestellt worden. Der neue Vorsitzende des Verwaltungsrats Stefan Brendgen sagt zum Wechsel im Vorsitz: „Die Adler Group ist auf dem Weg in eine neue Normalität, aber in einem schwierigen Marktumfeld. Wegen Stefan Kirstens unermüdlichen Einsatz in den vergangenen Jahren konnte die Adler Group stabilisiert werden. Das Unternehmen und alle Stakeholder verdanken ihm sehr viel. Auch wenn wir Stefan gerne weiter an Bord gehabt hätten, geht Gesundheit vor.“ Thierry Beaudemoulin, der als CEO das Senior Management Team leitet, fügt hinzu: „Stefan Kirsten hat die Adler Group neu aufgestellt und dem Senior Management moderne Strukturen gegeben. Wir haben klare Governance-Richtlinien, gute Compliance-Strukturen und unter seiner Führung ein zusammengestelltes Expertenteam von Wirtschaftsprüfern. Dafür gebührt ihm unser großer Dank, und auch meiner ganz persönlich für sein Vertrauen. Nun ist es an uns und dem neuen Vorsitzenden des Verwaltungsrats Stefan Brendgen, den eingeschlagenen Weg konsequent fortzusetzen.“ Prof. Dr. A. Stefan Kirsten war am 16. Februar 2022 in das Board der Adler Group kooptiert und vom Gremium zum Vorsitzenden gewählt worden. Anlässlich der Hauptversammlung am 29. Juni 2022 war er von den Aktionären für die Amtsperiode 2022 bis 2025 in das Board gewählt worden. In seiner nun vorzeitig endenden Amtszeit hat die Adler Group ihre Risiken massiv reduziert, dafür ihr Projektgeschäft abgebaut und ihren Bestand zurückgeführt. Kontakt Investor Relations: T +352 203 342 10 E investorrelations@adler-group.com

