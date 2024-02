EQS-News: Wolftank Group verstärkt Nachhaltigkeits-Engagement durch Teilnahme an United Nations Global Compact, OeKB ESG Data Hub und Open-es

EQS-News: Wolftank-Adisa Holding AG / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit

Wolftank Group verstärkt Nachhaltigkeits-Engagement durch Teilnahme an United Nations Global Compact, OeKB ESG Data Hub und Open-es



19.02.2024 / 09:00 CET/CEST

Presseaussendung Innsbruck, 19. Februar 2024 Wolftank Group verstärkt Nachhaltigkeits-Engagement durch Teilnahme an United Nations Global Compact, OeKB ESG Data Hub und Open-es Die Wolftank Group (Wolftank-Adisa Holding AG, ISIN: AT0000A25NJ6), ein führender Anbieter von Umwelt- und Energietechnologien mit Fokus auf die Reduktion von Emissionen, hat ihr Engagement für globale Nachhaltigkeit und ethische Geschäftspraktiken bekräftigt. Die Gruppe nimmt an der weltweit größten Corporate Responsibility- Initiative UN Global Compact teil und weiters am ESG Data Hub der Österreichischen Kontrollbank (OeKB) und Open-es, einer Allianz von Industrie, Finanz und Institutionen. Damit unterstreicht die Wolftank Group ihr starkes Bekenntnis zur Nachhaltigkeit, zu den zehn Prinzipien des UN Global Compact in den Bereichen Menschenrechte, Arbeit, Umwelt und Korruptionsbekämpfung sowie zur Unterstützung der Sustainable Development Goals (SDGs) der UN.



„Unsere Unterstützung des UN Global Compact ist ein klarer Ausdruck unseres Engagements, diese Werte in unsere Unternehmenskultur und unser tägliches Geschäft zu integrieren. Wir setzen uns für Transparenz und öffentliche Verantwortung ein und legen unter anderem jährliche Fortschrittsberichte vor“, sagt Peter Werth, CEO der Wolftank Group. „Die Teilnahme am ESG Data Hub der OeKB und Open-es erhöht die Sichtbarkeit unserer nachhaltigen Aktivitäten und zeigt unsere kontinuierlichen Bemühungen, verantwortungsvolle Geschäftspraktiken zu fördern und eine positive globale Wirkung zu erzielen.“ Der UN Global Compact, die weltweit größte Initiative für unternehmerische Nachhaltigkeit, ermutigt Unternehmen, ihre Strategien und Tätigkeiten an universellen Prinzipien in den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsbedingungen, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung auszurichten und sich für die Förderung gesellschaftlicher Ziele einzusetzen. Mit mehr als 20.000 teilnehmenden Unternehmen und 3.000 nicht- kommerziellen Organisationen stellt sie eine starke globale Bewegung nachhaltiger Unternehmen und Stakeholder dar, die sich für den Aufbau einer besseren Welt einsetzen. Der ESG Data Hub der OeKB dient als wichtiges Instrument für die nachhaltige Finanzwirtschaft, das Unternehmen ermöglicht, ESG-Daten zu sammeln, zu verwalten und über standardisierte Fragebögen mit Kreditinstituten auszutauschen, wodurch Transparenz und Effizienz gefördert werden. Open-es ist eine digitale Plattform, die durch einfache und intuitive Lösungen konkrete Unterstützung für die nachhaltige Entwicklung von Unternehmen und ihren Stakeholdern bietet. Damit werden Optimierungen, Zusammenarbeit und der sichere Austausch von ESG-Daten gefördert. Die Beteiligung der Wolftank Group an diesen drei wichtigen Plattformen ist ein weiterer Schritt auf dem Weg in eine nachhaltige und verantwortungsbewusste Zukunft: Damit kommuniziert die Gruppe transparent ihre an globalen Standards ausgerichteten Aktivitäten und leistet einen wichtigen Beitrag zu den SDGs. Über die Wolftank Group

Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender, führender Technologiepartner für Energie- und Umweltlösungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt die Gruppe Kunden in über 20 Ländern, Projekte effizient und umweltschonend umzusetzen. Dafür entwickelt und implementiert sie Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität zu bauen – etwa durch die schlüsselfertige Lieferung von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Im Bereich der Umweltlösungen zählen Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung sowie Recycling zum Angebot. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in acht Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank-Adisa Holding AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com Kontakt:

Wolftank-Adisa Holding AG

Telefon: +43 (512) 345726

E-Mail: investor-relations@wolftankgroup.com Haftungsausschluss: Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Kenntnissen, Erwartungen und Prognosen der Geschäftsleitung der Wolftank-Adisa Holding AG beruhen. Alle Aussagen unterliegen potenziell unsicheren Annahmen und Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Solche Aussagen sind erkennbar an Begriffen wie "erwarten", "planen", "vorhersehen", "anstreben", "schätzen", "annehmen" oder ähnlichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind daher nur zu dem Zeitpunkt gültig, zu dem sie gemacht werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten Aussagen in der Zukunft anzupassen, zu korrigieren oder zu überprüfen.

