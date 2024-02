Dividendenwachstum auf höchstem Niveau: Diese 2 Aktien stechen mit zweistelligem Wachstum hervor!

Dividendenwachstum ist ein Schlüsselfaktor für langfristigen Anlageerfolg und eine verlässliche Einkommensquelle für Investoren. So weit, so gut.

Historisch betrachtet hat sich jedoch oft gezeigt, dass Aktien mit hohem Dividendenwachstum oft eine bessere Rendite erzielen als Aktien ohne oder mit nur geringem Dividendenwachstum. Die Gründe dafür liegen auf der Hand: Ein starkes Geschäftsmodell mit tiefem Burggraben und hohem Wachstum lässt die Dividenden schneller steigen.

Mit Blick auf die jüngsten Dividendenerhöhungen stechen Microsoft (WKN: 870747) und Howmet Aerospace (WKN: A2PZ2D) hervor. Werfen wir einen genaueren Blick auf diese Aktien.

Microsoft-Aktie

Die Microsoft-Aktie befindet sich seit Jahren auf der Überholspur – CEO Satya Nadella sei Dank! Der gebürtige Inder hat die Unternehmenskultur von einem verkaufsorientierten Softwareunternehmen zu einem produkt- und serviceorientierten Unternehmen umgekrempelt. Mit Erfolg: Microsoft ist jüngst zum wertvollsten Unternehmen der Welt aufgestiegen.

Vor allem beim Thema Künstliche Intelligenz scheinen die Redmonder der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein, wie die strategische Partnerschaft mit OpenAI eindrucksvoll zeigt. Aber auch im Cloud-Markt, wo Microsoft mit Azure dem Marktführer Amazon (WKN: 906866) auf den Fersen ist, gibt es noch viel Wachstumspotenzial.

Nicht zu vergessen sind die zahlreichen weiteren Megatrends, von denen Microsoft profitiert. Dazu zählen Gaming, Datenanalyse oder der Arbeitsplatz der Zukunft. Mit Microsoft 365 bietet das Unternehmen hier eine umfassende Suite von Produktivitäts- und Kollaborationswerkzeugen für den modernen Arbeitsplatz. Tools wie Microsoft Teams, SharePoint und Outlook sind für die digitale Zusammenarbeit unverzichtbar.

Dividende wächst seit Jahren ungebrochen

Im September 2023 wurde die Dividende schließlich um 10,3 % auf 0,75 US-Dollar erhöht. Gemessen am Quartalsgewinn von 2,94 US-Dollar liegt die Ausschüttungsquote dabei immer noch auf einem sehr niedrigen Niveau.

Ganz zu schweigen von der guten Finanzlage des Unternehmens, die weiteres Potenzial für Dividenden und Aktienrückkäufe bietet. Zum 31.12.2023 standen liquide Mittel und kurzfristige Anlagen in Höhe von 81 Mrd. US-Dollar in der Bilanz.

Howmet Aerospace

Aktie Nummer 2 im heutigen Artikel ist Howmet Aerospace, ein relativ junges Unternehmen an der Börse. Das Unternehmen hat sich auf fortschrittliche Fertigungstechnologien für die Luft- und Raumfahrtindustrie spezialisiert.

Früher unter dem Namen Arconic bekannt, wurde das Unternehmen im Jahr 2020 in Howmet Aerospace umbenannt, nachdem es seine Flugzeugbausparte an Apollo Global Management verkauft hatte.

Die Produktpalette umfasst heute Strukturteile, Triebwerksteile, Befestigungselemente, Aluminiumlegierungen und Spezialmetallprodukte. Das Unternehmen ist insbesondere für seine Expertise in der Herstellung von Präzisionsgussteilen und Hochleistungsmaterialien bekannt.

Seit der Börsennotierung kennt die Aktie nur eine Richtung: nach oben. Regelmäßig werden neue Allzeithochs erreicht, was angesichts der jungen Börsenhistorie des Unternehmens noch relativ einfach erscheint. In die Karten spielt dem Unternehmen seine starke Positionierung in der Luft- und Raumfahrt, die gerade eine Sonderkonjunktur zu durchlaufen scheint.

Die Weichen stehen bei der Aktie auf Wachstum

Im dritten Quartal 2023 konnte der Konzernumsatz um 16 % gesteigert werden. Wesentlicher Wachstumstreiber war die zivile Raumfahrt. Hier konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 23 % gesteigert werden. Aber auch das Wachstum in der militärischen Luftfahrt, der Öl- und Gasindustrie sowie in den Märkten für Industriegasturbinen sorgte für Rückenwind.

Wenig überraschend war in diesem Zusammenhang auch die Erhöhung der Quartalsdividende um 25 % auf 5 US-Cents. Gemessen am bereinigten Quartalsergebnis von 46 US-Cents wird hier jedoch immer noch relativ wenig ausgeschüttet.

Im Gegensatz zu Microsoft hat das Unternehmen aber noch erhebliche Finanzschulden zu schultern. So beliefen sich die langfristigen Schulden zum Ende des dritten Quartals 2023 auf 3,8 Mrd. US-Dollar.

Frank Seehawer besitzt Aktien von Howmet Aerospace und Microsoft. Aktienwelt360 empfiehlt Aktien von Microsoft.

