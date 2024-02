STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Anlegertrends

1. Discount-Call-Optionsschein auf ASML (WKN ME54TW)

Der Boom in der Halbleiter-Branche hält weiter an. Reihenweise werden gute Berichte und Geschäftsausblicke veröffentlicht. Davon profitiert auch ASML. Der Lithographierhersteller rüstet sich laut einer UBS Studie für den erwarteten Nachfrageanstieg in 2025 mit dem Aufbau von Lagerbeständen. Aktuell kommt die Aktie der Niederländer von ihrem kürzlich erreichten Rekordhoch von 880 Euro zurück. Derzeit kostet ein Anteilsschein 836,70 Euro. Heute steht ein Discount-Call-Optionsschein auf ASML auf der Verkaufsliste der Anleger.

2. Discount-Call-Optionsschein auf Regeneron (WKN ME54Z9)

Anfang des Monats übertraf Regeneron mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten. Diese prognostizierten einen Umsatz von 3,29 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn je Aktie in Höhe von 10,73 US-Dollar. Tatsächlich erreichte das US-amerikanische Biotechnologie-Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 11,86 US-Dollar bei einem Umsatz von 3,43 Milliarden US-Dollar. Die guten Zahlen ließen den Aktienkurs auf ein Allzeithoch von 971,23 US-Dollar steigen. Derzeit konsolidiert der Kurs auf 946,87 US-Dollar. Stuttgarter Anleger nutzen den Rücksetzer zum Einstieg in einen Discount-Call-Optionsschein auf Regeneron.

3. Knock-out-Call auf Dow Jones (WKN MD9CZ9)

Knock-out-Anleger setzen weiterhin auf Indizes als Basiswert. Vor allem der Dow Jones steht dabei seit einiger Zeit weit oben auf der Beliebtheitsskala. Das verwundert aufgrund der jüngsten Rallye nicht. Auch heute wird ein Knock-out-Call auf den Dow Jones im Vorfeld der Veröffentlichungen des Fed-Protokolls sowie des neuesten Nvidia-Quartalsberichts eifrig gehandelt. Gestern schloss der US-Leitindex mit 38.563 Punkten um 0,17 % tiefer als am Montag.

Euwax Sentiment Index

Nach einem eher durchwachsenen Wochenstart kehrt heute die Kauflaune aufs Parkett zurück. Der DAX klettert um rund 0,4 % auf 17.140 Punkte nach oben. Neben der Veröffentlichung des jüngsten Fed-Protokolls warten Anleger gespannt auf die am Abend anstehenden Nvidia-Zahlen zum abgelaufenen Quartal. Dabei richten sich die Anleger scheinbar auf einen Rücksetzer ein, der Euwax Sentiment notiert mit -68 Punkten tief im negativen Bereich.

Börse Stuttgart auf Youtube

Zinssenkung voraus - jetzt noch Zinsen sichern? | Geldanlage | Anleihen

Sollten Anleger sich jetzt noch schnell die aktuellen hohen Zinsen sichern, bevor die Notenbanken wieder an der Zinsschraube drehen? Aber - ist es wirklich schon bald so weit? Welche Erwartungen haben die Finanzexperten und wie positionieren sich die Anleger derzeit? Einschätzungen von Jens Furkert, Leiter des Anleihenhandels an der Börse Stuttgart, der zudem verrät, welche Anleihen derzeit besonders beliebt sind.

Video unter folgendem Link anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=iIqH-mrZrNo

Disclaimer:

Der vorliegende Marktbericht dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Marktbericht enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.

Quelle: Boerse Stuttgart GmbH, www.boerse-stuttgart.de

(Für den Inhalt der Kolumne ist allein Boerse Stuttgart GmbH verantwortlich. Die Beiträge sind keine Aufforderung zum Kauf und Verkauf von Wertpapieren oder anderen Vermögenswerten.)