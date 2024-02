Symrise: Kampf um Aufwärtstrend

Von etwas weiter weg betrachtet kämpft Symrise fortwährend um den Erhalt eines langfristigen Aufwärtstrends und schien bislang Erfolg damit zu haben. Auf Sicht der letzten Wochen hat sich die Aktie unterhalb des Horizontalwiderstandes von 99,50 Euro festgefahren, auf der Unterseite wird der Wert von rund 95,60 Euro gestützt. Dieser Bereich gilt als neutrale Schiebezone und sendet entsprechend keine verwertbaren Signale aus. Erst eine Auflösung der vorliegenden Pattsituation dürfte wieder frische Impulse bringen und die Aktien in die eine oder andere Richtung anschieben, was allerdings noch einige Tage bis Wochen in Anspruch nehmen könnte. Zweifelsfrei ein sehr interessantes Setup für einen zeitnahen Trade.

Verluste halten sich in Grenzen

Größere Abgabebereitschaft scheint es bei Symrise derzeit nicht zu geben, das Papier hält sich immer noch in der bisherigen Handelsspanne zwischen 95,60 und 99,50 Euro auf. Erst eine Auflösung auf der Unterseite dürfte entsprechende Rückfallrisiken zunächst auf 92,00 Euro und darunter 87,38 Euro freisetzen. Auf der Oberseite gilt es die dreistellige Kursmarke von mindestens 100,00 Euro zu knacken, damit Symrise an seine Vorgängerhochs aus Dezember letzten Jahres bei 108,15 Euro anknüpfen kann.