AKTIE IM FOKUS: Nestle nach Zahlen unter Druck

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Nestle-Aktien haben nach Vorlage der Halbjahreszahlen deutlich nachgegeben. Der Wert verlor zuletzt 3,2 Prozent. Das Papier setzte damit ihre Abwärtsbewegung fort und fiel in den Bereich der Jahrestiefs von Januar. Der weltgrößte Nahrungsmittelkonzern aus der Schweiz hatte zwar bei der Profitabilität besser als erwartet abgeschnitten, dafür beim wichtigen Mengenwachstum (RIG) jedoch enttäuscht. Dazu kam eine Wachstumsschwäche in China.

Einige Analysten hatten in dem vorgelegten Zahlwerk zwar durchaus ermutigende Signale gesehen, doch bei den Investoren überwogen im frühen Handel die negativen Seiten. So scheint die robuste Profitabilität auch auf Kosten des Volumenwachstums erreicht worden zu sein. Vor allem Preiserhöhungen trugen zum Wachstum bei, während die Volumenentwicklung (RIG) im zweiten Quartal in die negative Zone rutschte. Dabei hätten die meisten Investoren hier eine positive Entwicklung erwartet, hieß es am Markt.

Dazu kämen böse Überraschungen in China und bei Nestle Health Science. Zudem sprach das Management trotz einer Bestätigung der Gesamtjahresausblicks von zunehmendem Gegenwind. Einige Analysten schlossen daraus, dass das Margenziel weiter auf wackligen Füßen steht./AWP/mf/zb

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------