NVIDIA gewinnt das Äquivalent von 1x McDonald's an Wert

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



NVIDIA explodiert nach den starken Zahlen und Aussichten um rund 13%, was einem Börsenwert von etwa $216 Mrd. entspricht. Anders gesagt: NVIDIA gewinnt so viel an Wert, wie die Marktkapitalisierung von McDonald’s. Nach Apple und Microsoft, ist NVIDA noch vor Amazon und Google das wertvollste Unternehmen der Wall Street. Neben den KI-Werten, profitieren insbesondere der Chip-Sektor von der Rallye bei NVIDIA. Das Royal Caribbean nach kurzer Zeit erneut die Aussichten anhebt, greift dem gesamten Sektor unter die Arme. Ansonsten fallen die seit gestern Abend gemeldeten Ergebnisse eher flau aus. Vor allem die Aktien von Lucid und Rivian stehen wegen der schwachen Produktionsaussichten unter Druck. Etsy start ebenfalls schwach in den Tag, belastet durch die trüben Aussichten für das erste Quartal.



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell