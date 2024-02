EQS-News: HENSOLDT erzielt wachstumsstarkes Geschäftsjahr 2023 mit hohem Auftragseingang und gesteigerter Profitabilität

EQS-News: HENSOLDT AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

HENSOLDT erzielt wachstumsstarkes Geschäftsjahr 2023 mit hohem Auftragseingang und gesteigerter Profitabilität



HENSOLDT erzielt wachstumsstarkes Geschäftsjahr 2023

mit hohem Auftragseingang und gesteigerter Profitabilität Umsatzerlöse wachsen insbesondere durch deutliche Steigerung des Umsatzvolumens im Kerngeschäft auf 1.847 Millionen EUR (Vorjahr: 1.707 Millionen EUR)

Auftragseingang liegt mit 2.087 Millionen EUR weiterhin auf sehr hohem Niveau (Vorjahr: 1.993 Millionen EUR)

Bereinigtes EBITDA steigt auf 329 Millionen EUR (Vorjahr: 292 Millionen EUR)

Bereinigte EBITDA-Marge vor dem Geschäftsvolumen mit geringem Wertschöpfungsanteil entspricht mit 19,9% den Erwartungen (Guidance: >19%)

Bereinigter Free Cashflow vor Steuern und Zinsen von 259 Millionen EUR übertrifft Vorjahresniveau um 40 Millionen EUR (Vorjahr: 219 Millionen EUR)

Komplementäre Erweiterung des Angebots an integrierten Sensorlösungen durch geplante Übernahme der ESG Elektronik- und Logistik-GmbH („ESG GmbH”) erwartet

Vorstand schlägt Dividende in Höhe von 0,40 EUR je Aktie vor (Vorjahr: 0,30 EUR) Taufkirchen, 23. Februar 2024 – Die HENSOLDT-Gruppe („HENSOLDT“) setzte ihren profitablen Wachstumskurs im Geschäftsjahr 2023 fort und hat damit ihre zuletzt präzisierte Prognose erfüllt. Das Unternehmen konnte den Umsatz auf 1.847 Millionen EUR steigern (Vorjahr: 1.707 Millionen EUR). Ein wesentlicher Treiber war dabei ein deutlicher Anstieg des Umsatzvolumens im Kerngeschäft um 16%. Damit festigt das Unternehmen seine Stellung als eines der führenden Unternehmen im europäischen Markt für Verteidigungselektronik. Mit einem Auftragseingang von 2.087 Millionen EUR konnte das hohe Auftragsvolumen des Vorjahres sogar noch übertroffen werden (Vorjahr: 1.993 Millionen EUR). Getrieben durch die positive Geschäftsentwicklung stieg das bereinigte EBITDA um 12,8% auf 329 Millionen EUR (Vorjahr: 292 Millionen EUR). Die bereinigte EBITDA-Marge vor dem Geschäftsvolumen mit geringem Wertschöpfungsanteil entsprach mit 19,9% den Erwartungen (Guidance für Geschäftsjahr 2023: >19%). Der bereinigte Free Cashflow vor Steuern und Zinsen lag mit 259 Millionen EUR erneut auf sehr hohem Niveau und konnte das erfolgreiche Vorjahr um 40 Millionen EUR übertreffen (Vorjahr: 219 Millionen EUR). Investitionen in Verteidigung und Sicherheit infolge der weltweit anhaltenden geopolitischen Spannungen machten sich bei HENSOLDT in einer gesteigerten Nachfrage, insbesondere nach Aufklärungs-, Überwachungs- und Selbstschutzsystemen, bemerkbar. Haupttreiber der Umsatzentwicklung waren neben den Großprojekten PEGASUS und dem Eurofighter Radar auch TRML-4D für die Ukraine, Praetorian und der C3 Servicevertrag für den Eurofighter. Thomas Müller, CEO der HENSOLDT-Gruppe, sagt: „Regierungen und internationale Bündnisse wie die NATO brauchen in einer Zeit der sicherheitspolitischen Unsicherheit vor allem eins: Einen zuverlässigen Partner für innovative Verteidigungs- und Sicherheitstechnologien. HENSOLDT ist genau dieser Partner. Das haben wir im Geschäftsjahr 2023 erneut unter Beweis gestellt. Trotz wirtschaftlicher und politischer Herausforderungen haben wir das Umsatzvolumen im Kerngeschäft deutlich gesteigert und die starken Auftragseingänge des Vorjahres sogar noch übertroffen. Der Bedarf an integrierten Verteidigungs- und Sicherheitslösungen von HENSOLDT ist weltweit hoch und wird angesichts der globalen Konflikt- und Krisenlage voraussichtlich weiter zunehmen. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf das solide wirtschaftliche Fundament des Unternehmens bin ich zuversichtlich, dass HENSOLDT seine Position als spezialisierter Anbieter militärischer und ziviler Sensorlösungen unter der neuen Führung von Oliver Dörre, der ab April den Vorstandsvorsitz übernimmt, weiter ausbauen wird.“ Christian Ladurner, CFO der HENSOLDT-Gruppe, sagt: „Ein starker Auftragseingang und eine gesteigerte Profitabilität runden das erfolgreich Geschäftsjahr 2023 für HENSOLDT ab. Nicht nur das gesteigerte Geschäftsvolumen, sondern auch die konsequente Umsetzung von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung waren wichtige Treiber dieses Erfolgs und haben dazu beigetragen, dass wir unsere ambitionierten Ziele erreicht haben. Wir konnten im Berichtsjahr durch eine weiter verbesserte operative Projektabwicklung wichtige Fortschritte erzielen und unser profitables Wachstum fortsetzen. Zudem gehen wir mit der Übernahme der ESG einen wichtigen Schritt in der Konsolidierung der europäischen Verteidigungsindustrie. Mit dieser Erweiterung unseres Angebots an integrierten Sensorlösungen können wir unseren Kunden zukünftig noch mehr Sicherheit bieten.“ Deutliche Steigerung des Umsatzvolumens im Kerngeschäft in einem dynamischen Markumfeld Trotz eines dynamischen wirtschaftlichen und politischen Marktumfelds im Geschäftsjahr 2023 kletterten die Umsatzerlöse des Unternehmens auf 1.847 Millionen EUR (Vorjahr: 1.707 Millionen EUR). Hierbei konnte ein signifikantes Wachstum im Kerngeschäft verzeichnet werden. Wesentliche Umsatztreiber im Geschäftsjahr 2023 waren neben den beiden Großprojekten PEGASUS und den Eurofighter-Radaren auch die TRML-4D-Radare, das Selbstschutzsystem Praetorian sowie der Servicevertrag C3 für den Eurofighter. Die deutliche Zunahme des bereinigten EBITDAs auf 329 Millionen EUR ergab sich hauptsächlich aus dem durch das Kerngeschäft getriebenen höheren Umsatzvolumen sowie durch effizientes Kostenmanagement (Vorjahr: 292 Millionen EUR). Herausragende Auftragseingänge im Kerngeschäft Der Auftragseingang im Geschäftsjahr 2023 lag mit 2.087 Millionen EUR nochmals über dem starken Vorjahreswert (Vorjahr: 1.993 Millionen EUR). Im Segment Sensors war der Auftragseingang geprägt von Aufträgen für TRML-4D-Radare zur Unterstützung der Ukraine sowie von Aufträgen im Rahmen der „European Sky Shield Initiative“ für die deutsche Bundeswehr und die Streitkräfte Estlands. Weiterhin wurden Aufträge im Rahmen der Vertragserweiterung für Eurofighter Mk1-Radare gewonnen. Außerdem konnte ein Auftrag für das Selbstschutzsystem MUSS („Multifunction Self Protection System“) für den Schützenpanzer PUMA der Bundeswehr sowie ein Auftrag für die nationale Forschungsstudie im Rahmen des FCAS-Programms („Future Combat Air System“) verbucht werden. Der Auftragseingang im Segment Optronics konnte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gesteigert werden. Geprägt war das Jahr 2023 hier von Auftragseingängen für die Plattformen PUMA und Leopard 2 sowie einem Auftrag für die U-Boote der norwegischen Ula-Klasse. Weiterhin konnten Aufträge in Verbindung mit der „Final Focus Metrology“ (FFM) gewonnen werden. Das Book-to-Bill-Verhältnis lag aufgrund des hervorragenden Auftragseingangs im Geschäftsjahr 2022 unter dem Wert des Vorjahres, aber mit 1,1x weiterhin auf einem hohen Niveau (Vorjahr: 1,2x). Allein zwischen Oktober 2023 und Januar 2024 verzeichnete HENSOLDT einen Auftragseingang von rund 1,1 Milliarden EUR, zu dem alle Geschäftsbereiche beitrugen. Großaufträge wie das im Januar 2024 verbuchte deutsche Flugabwehrsystem für den Nah- und Nächstbereichsschutz (LVS NNbS) mit einem Auftragswert von fast 300 Millionen EUR spielten dabei eine große Rolle. Starke Profitabilität und Free-Cashflow oberhalb der Erwartungen Die EBITDA-Marge vor dem Geschäftsvolumen mit geringem Wertschöpfungsanteil entspricht mit 19,9% den Erwartungen (Guidance für das Geschäftsjahr 2023: >19%). Der bereinigte Free Cashflow vor Steuern und Zinsen lag mit 259 Millionen EUR erneut auf sehr hohem Niveau und konnte das erfolgreiche Vorjahr um 40 Millionen EUR übertreffen (Vorjahr: 219 Millionen EUR). Die Sondereffekte waren im aktuellen Geschäftsjahr im Wesentlichen auf OneSAPnow-bezogene Ausgaben im Zusammenhang mit der Business-Transformation für SAP S/4HANA und auf Zahlungen im Rahmen des strategischen Transformationsprogramms HENSOLDT GO! zurückzuführen. Komplementäre Erweiterung des Angebots integrierter Sensorlösungen durch Übernahme der ESG GmbH Mit der Vereinbarung zur Übernahme des plattform- und herstellerunabhängigen Systemintegrators ESG GmbH stärkt HENSOLDT seine Position als Anbieter umfassender Lösungen und geht gleichzeitig einen wichtigen Schritt in der Konsolidierung der europäischen Verteidigungsindustrie. Die Integration der Softwareentwicklungs- und Systemintegrationsfähigkeiten von ESG GmbH ermöglichen es, HENSOLDT-Sensorsysteme bereichsübergreifend zu integrieren. Durch den Zusammenschluss ergeben sich zudem erhebliche Kosten- und Ertragssynergien sowie eine deutlich höhere Innovationskapazität für die Digitalisierung des Gefechtsfelds und Multi-Domain-Operationen. So ist HENSOLDT optimal für zukünftige Verteidigungsprogramme aufgestellt. Das Closing der Transaktion wird für Ende des ersten Quartals 2024 erwartet. Dividendenvorschlag und Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 Aufgrund des erfolgreichen Geschäftsverlaufs beabsichtigt der Vorstand von HENSOLDT, dem Aufsichtsrat und der Hauptversammlung eine Dividendenausschüttung von 0,40 EUR je Aktie vorzuschlagen. Dies entspricht einer Steigerung um 0,10 EUR gegenüber dem Vorjahr. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet HENSOLDT mit einer weiterhin positiven Geschäftsentwicklung. Konkret erwartet das Unternehmen einen Konzernumsatz von ca. 2 Mrd. Euro und ein deutlich schnelleres Wachstum des Auftragseingangs im Vergleich zum Konzernumsatz. Die bereinigte EBITDA-Marge vor Geschäftsvolumen mit geringem Wertschöpfungsanteil soll 19% bis 20% liegen. Kennzahlen Millionen EUR GJ 2023 GJ 2022 Δ Vorjahr Umsatz 1.847 1.707 +16% Umsatz im Kerngeschäft Bereinigtes EBITDA 329 292 Bereinigte EBITDA Marge

(vor Geschäftsvolumen mit geringem Wertschöpfungsanteil) 19,9% 20,4% Auftragseingang 2.087 1.993 Auftragsbestand 5.530 5.366 Book-to-Bill-Verhältnis 1,1x 1,2x Bereinigter Free-Cashflow (vor Steuern und Zinsen) 259 219 Netto-Verschuldung ohne Kapitalerhöhung (ohne Pensionen) 301 336 Die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 sind auf der Investor Relations Webseite der HENSOLDT AG abrufbar. Der geprüfte Konzernabschluss wird am 22. März 2024 veröffentlicht. Die Ergebnisse für das erste Quartal 2024 werden voraussichtlich am 07. Mai 2024 veröffentlicht. Über HENSOLDT HENSOLDT ist ein führendes Unternehmen der europäischen Verteidigungsindustrie mit globaler Reichweite. Das Unternehmen mit Sitz in Taufkirchen bei München entwickelt Sensor-Komplettlösungen für Verteidigungs- und Sicherheitsanwendungen. Als Technologieführer treibt HENSOLDT die Entwicklung der Verteidigungselektronik und Optronik voran und baut sein Portfolio auf der Grundlage innovativer Ansätze für Datenfusion, Künstliche Intelligenz und Cybersicherheit kontinuierlich aus. Mit circa 7.000 Mitarbeitern erzielte HENSOLDT 2023 einen Umsatz von 1,85 Milliarden Euro. HENSOLDT ist an der Frankfurter Wertpapierbörse im MDAX notiert. www.hensoldt.net Pressekontakt HENSOLDT Joachim Schranzhofer T: +49 (0)89.51518.1823 M: joachim.schranzhofer@hensoldt.net

