ANALYSE-FLASH: RBC hebt Nestle auf 'Sector Perform' - Senkt Ziel auf 96 Franken

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Nestle nach den jüngsten Kursverlusten von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 97 auf 96 Franken gesenkt. Der Lebensmittelhersteller sei weder auf einmal ein schlechtes Unternehmen geworden noch der Überflieger, als der er bis vor kurzem wahrgenommen worden sei, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Doch nun spiegele der Aktienkurs einige der Schwachpunkte der Schweizer ebenso angemessener als bisher wider wie deren zahlreiche Qualitäten./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 17:48 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 00:45 / EST

