IRW-News: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma gibt Studienergebnisse bekannt, die eine langanhaltende Freisetzung von LPT-CBD im Kaninchenmodell bestätigen

IRW-PRESS: InnoCan Pharma Corporation: Innocan Pharma gibt Studienergebnisse bekannt, die eine langanhaltende Freisetzung von LPT-CBD im Kaninchenmodell bestätigen

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta - 26. Februar 2023 / IRW-Press / - Innocan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FWB: IP4) (OTCQB: INNPF) (InnoCan oder das Unternehmen), ein Vorreiter auf dem Gebiet der Pharmazeutik und Biotechnologie, freut sich, die aktuellen Erkenntnisse aus seiner Pharmakokinetikstudie zur LPT-CBD-Plattform an Kaninchen bekannt zu geben.

Die grundlegende Wirkungsweise der LPT-CBD-Plattform besteht in deren Fähigkeit, CBD langsam im Blutkreislauf freizusetzen. Studien, die an verschiedenen Tiermodellen wie Mäusen, Hunden, Ziegen und Schafen durchgeführt wurden, bestätigten eine langanhaltende Pharmakokinetik von CBD über zum Teil mehrere Wochen. Die jüngste Studie des Unternehmens, die an Kaninchen durchgeführt wurde, lieferte zusätzliche Daten, die für eine langanhaltende Exposition von CBD nach einer einzigen subkutan verabreichten LPT-CBD-Injektion sprechen.

Das Unternehmen sieht sich durch diese Studienergebnisse ermutigt, da sie den Ansatz bestätigen, den das Unternehmen mit seiner LPT-Plattform verfolgt. Die Ergebnisse von Studien mit verschiedenen Organismen, denen das liposomale CBD des Unternehmens injiziert wurde, haben durchwegs gezeigt, dass nach nur einer Injektion ein nachweisbarer CBD-Spiegel wochenlang aufrechterhalten werden kann. Das Unternehmen wird in naher Zukunft mit Studien am Menschen fortfahren.

Die Pharmakokinetik (PK) ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Bioverfügbarkeit und des Expositionsniveaus eines bestimmten Arzneimittels. Parameter wie die maximale Arzneimittelkonzentration im Blut (cMax), die Zeit bis zum Erreichen von cMax (Tmax) und die Halbwertszeit des Wirkstoffs werden anhand von Daten berechnet, die aus der Blutanalyse des Wirkstoffs über einen bestimmten Zeitraum gewonnen wurden. Die erhobenen PK-Parameter tragen zusammen mit anderen Testergebnissen dazu bei, die erforderliche Dosis eines Arzneimittels bestimmen zu können, um eine größtmögliche therapeutische Wirkung zu erzielen. In der an Kaninchen durchgeführten Studie wurden die Werte der Blutanalyse des Wirkstoffs bei den Tieren über bis zu 11 Tage lang gesammelt. Wie erwartet, wiesen die Tiere eine konstante CBD-Konzentration im Blut auf, die während des gesamten Untersuchungszeitraums aufrecht blieb. Dies stimmt auch mit den PK-Ergebnissen anderer Tierarten überein und bestätigt, dass die CBD-Exposition lange andauert und nur eine einzige LPT-CBD-Injektion erforderlich ist, um ein langes und breites therapeutisches Fenster für CBD zu erhalten.

Über Innocan Pharma:

Innocan ist ein pharmazeutisches Tech-Unternehmen, das in zwei Hauptsegmenten tätig ist: Pharmazeutika und Consumer Wellness. Im Pharmazeutika-Segment konzentriert sich Innocan auf die Entwicklung innovativer Technologien zur Arzneimittelverabreichung mit der Cannabinoid-Forschung, um verschiedene Erkrankungen zu behandeln, um die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Dieses Segment umfasst zwei Technologien zur Medikamentenverabreichung: (i) LPT: Eine CBD-geladene Liposom-Plattform, die eine exakte Dosierung und die langanhaltende und kontrollierte Freisetzung von CBD in den Blutkreislauf ermöglicht. Die Forschung an der LPT-Plattform befindet sich in der präklinischen Testphase für zwei Indikationen: Epilepsie- und Schmerzmanagement. Im Segment Consumer Wellness entwickelt und vermarktet Innocan ein breites Portfolio an innovativen und leistungsstarken Produkten zur Selbstmedikation, um einen gesünderen Lebensstil zu fördern. In diesem Segment hat Innocan ein Joint Venture namens BI Sky Global Ltd. gegründet, dessen Schwerpunkt darauf gerichtet ist, einen gezielten Online-Vertrieb zu entwickeln. https://innocanpharma.com/

