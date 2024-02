Pressestimme: 'Junge Welt' zu Schwedens NATO-Beitritt

BERLIN (dpa-AFX) - "Junge Welt" zu Schwedens NATO-Beitritt:

"Dass ausgerechnet Ungarn und die Türkei sich gemeinsam quergestellt haben, ist kein Zufall. Beide setzen darauf, ihre Außenpolitik nicht auf ihre Einbindung in die westlichen Bündnisse zu reduzieren; beide arbeiten deshalb in gewissem Umfang mit Russland zusammen. Ungarn orientiert sich auch ökonomisch stärker in Richtung Türkei, Südkaukasus und Zentralasien: Von dort bezieht es einen wichtigen Teil seiner Energierohstoffe; zu den Ländern der Region baut es, um der erdrückenden Abhängigkeit von Deutschland zu entkommen, seit geraumer Zeit seine Wirtschaftsbeziehungen aus. 2018 hat es in diesem Kontext Beobachterstatus bei der Organisation der Turkstaaten erhalten, in der die Türkei und einige Länder des Südkaukasus und Zentralasiens zusammengeschlossen sind. Sich in der NATO gemeinsam querzustellen, das schweißt ein weiteres Stückchen zusammen, demonstriert zumindest eine gewisse gemeinsame Unabhängigkeit."/DP/jha