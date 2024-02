Siemens: Aktie markiert neuen Höchststand!

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens von 185 auf 225 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktie des Technologiekonzerns sei möglicherweise keine so interessante Wette zum Thema Künstliche Intelligenz (KI) wie die des Konkurrenten Schneider Electric, schrieb Analyst Simon Tönnessen in einer gestern vorliegenden Studie. Doch angesichts der angestrebten Gewinnwachstumsraten (EPS) bis 2026 im Ausmaß von 26 Prozent auf Basis des Geschäftsjahres 2022/23 und einem Bewertungsabschlag von 30 Prozent gegenüber den Franzosen erscheint die Aktie äußerst attraktiv. Der Markt unterschätzt weiterhin die Ertragskraft von Siemens. Dem gegenüber steht die schwächelnde Weltkonjunktur. Dieser kann sich Siemens nicht mehr so gut entziehen wie im letzten Jahr, das von Nachholeffekten geprägt war.

Zum Chart

Die Siemens-Aktie hat sich aus der seit Mitte Dezember 2023 aufrechten Seitwärtsbewegung nach oben befreit und ein All-Time-High ausgebildet. Dabei wurde auch die obere Begrenzung des seit Ende November 2021 gültigen Aufwärtstrends durchschritten. Der Fokus auf Digitalisierung zahlt sich immer mehr aus. Angesichts des Wachstums lässt die Bewertung noch Luft nach oben. Am gestrigen Dienstag kletterte der DAX-Titel im freundlichen Marktumfeld auf ein neues Rekordhoch bei 176,84 Euro. Zumindest bis zum Geschäftsjahr 2025/26 ist ein Wachstum beim Gewinn pro Aktie eingeplant. Auf Basis des Jahres 2022/23 bei 10,04 Euro ist eine Steigerung von 26 Prozent auf 12,65 Euro eingeplant. Das erwartete KGV 2025/26 sinkt dadurch auf 13,86. Im historischen Vergleich über die vergangenen 10 Jahre ist dies der zweitgünstigste Wert. Nur im Geschäftsjahr 2014/15 wurde ein KGV von 10,17 ausgewiesen. Die Gültigkeit beim erwarteten KGV setzt voraus, dass die Planzahlen beim Gewinn pro Aktie nicht nach unten revidiert werden.