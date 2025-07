AKTIE IM FOKUS: Mercedes-Benz tiefer - Vorwochengewinne nahezu weg

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einem Minus von 2,7 Prozent sind am Mittwoch die in der Vorwoche erzielten Kursgewinne von Mercedes-Benz so gut wie wieder weg. Die Geschäftszahlen und der Ausblick des Autobauers belasteten die Papiere zur Wochenmitte.

Mercedes-Benz erlitt im zweiten Quartal unter anderem wegen der US-Zölle einen herben Gewinneinbruch. Beeindruckend sei zwar der Barmittelvorrat nach dem ersten Halbjahr, schrieb Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan. Gleichwohl seien wegen der Folgen der US-Zölle die Zielsetzungen für die Pkw- und Lieferwagen-Sparten reduziert worden.

Bislang hatten die Anleger wenig Freude mit den Papieren, denn im bisherigen Jahresverlauf steht aktuell ein kleiner Verlust zu Buche. Dies gilt allerdings für den gesamten Autosektor, der ähnlich schwach da steht und belastet wird von den Zöllen.

So rechnet auch Mercedes nach dem Zolldeal zwischen den USA und der EU mit einer geringeren Ertragskraft als bisher in diesem Jahr. Aber auch sonst stehen die Dinge nicht zum Besten, läuft das Geschäft im wichtigen Markt China doch weiter schlecht. Vorstandschef Ola Källenius geht davon aus, dass das schwache Wirtschaftsumfeld dort weiter bremsen und der Wettbewerb "auf absehbare Zeit extrem hoch" bleiben wird./ajx/mis