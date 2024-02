IRW-News: NextGen Food Robotics Corp.: NextGen Food Robotics veröffentlicht Update zu Lily, seiner KI-gestützten Anwendung für die Bestellung von Lebensmitteln

IRW-PRESS: NextGen Food Robotics Corp.: NextGen Food Robotics veröffentlicht Update zu Lily, seiner KI-gestützten Anwendung für die Bestellung von Lebensmitteln

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA - 29. Februar 2024 / IRW-Press / - NextGen Food Robotics Corp. (das Unternehmen oder NextGen) (CBOE: NGRB; OTC Pink: NGRBF; FWB: O83), ein führender Innovator auf dem Gebiet der Lebensmitteltechnologie, freut sich bekannt zu geben, dass die erste Produktionsversion seiner auf generativer KI basierten Chatbot-Anwendung für die Zustellung von Lebensmitteln, Lily, fertiggestellt wurde. Der Antrag auf Aufnahme der App in den Apple App Store wurde bereits eingereicht.

Das Unternehmen ist mit den bisherigen Fortschritten beim Finetuning seines KI-Modells für Lily sehr zufrieden und freut sich darauf, den Kunden die Anwendung schon bald als Download zur Verfügung stellen zu können. Mit Lily soll die Bestellung und Zustellung von Lebensmitteln zu einer völlig neuen Erfahrung werden - dank moderner generativer künstlicher Intelligenz, die auf dem großen Sprachmodell GPT-4.0 von OpenAI basiert.

Die Einreichung des Antrags zur Aufnahme der App Lily in den Apple App Store ist für NextGen nur der erste Schritt in der Planung zur Optimierung der Bestellung bzw. Zustellung von Lebensmitteln. Dem Unternehmen ist es ein Anliegen, laufend Updates und Verbesserungen an der App vorzunehmen. So wird sichergestellt, dass sie stets dem neuesten Stand der Technik in der Lebensmittelbranche entspricht. Die App Lily sollte nach Prüfung und Freigabe durch den App Store schon bald für den Download verfügbar sein. Die Nutzer werden eingeladen, sich zeitnah über die bevorstehende Produkteinführung zu informieren und sich entsprechend auf das Erlebnis der Lebensmittelbestellung der Zukunft vorzubereiten.

Weitere Informationen über die App Lily finden Sie unter https://www.nextgenai.ca.

Über NextGen Food Robotics

NextGen Food Robotics ist ein Hersteller und Co-Packer von Lebensmitteln, der Roboter-Automatisierung sowie Technologien zur Modernisierung seiner Lebensmittelherstellungsprozesse einsetzt. Darüber hinaus widmet sich NextGen der Entwicklung der App Lily, einer KI-gestützten Anwendung für die Zustellung von Lebensmitteln.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze in Bezug auf das Unternehmen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind im Allgemeinen durch Wörter wie glauben, projizieren, erwarten, vorhersehen, schätzen, beabsichtigen, Strategie, Zukunft, Gelegenheit, planen, können, sollten, werden, würden und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Solche Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über (i) die Bereitstellung der Lily-App zum Download für Kunden und den Zeitplan dafür; (ii) die Fähigkeit der Lily-App, die Essensbestellung und -lieferung zu verändern; (iii) zukünftige Updates und Verbesserungen der Lily-App; und (iv) die Zulassung der Lily-App im Apple App Store und den Zeitplan dafür. Obwohl das Unternehmen davon ausgeht, dass die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen beruhen, angemessen sind, sollte man sich nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen verlassen, da das Unternehmen nicht garantieren kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse wesentlich von den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Gesetzen verlangt.

Weder Cboe Canada noch ihre Marktaufsichtsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs im Listing Manual von Cboe Canada) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite.

