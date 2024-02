Salesforce | SMA Solar | Marathon Digital - schwach trotz Bitcoin Run

Schon wieder ein neues Allzeithoch im Dax, während die US-Märkte schon den vierten Tag in Folge deutlich schwächer handeln. Die Reaktionen auf die Gewinnberichte belieben wie im gesamten Quartal weiter enorm dynamisch. So rutschen Aktien von Salesforce nachbörslich um mehr als sieben Prozent ab, können sich aber schnell wieder erholen. Aktien von SMA Solar sind mit plus 14 Prozent stark gesucht - und das obwohl das Management mit einer Abschwächung der Nachfrage rechnet. Und auch in der Aktie des Bitcoin Miners Marathon Digital geht es nachbörslich heiß her. Martin schaut bei diesen und vielen anderen Unternehmen heute auf die Zahlen.

Direkt zum Video auf YouTube