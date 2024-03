Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Personalie

Wechsel in der Konzernleitung von Lindt & Sprüngli



01.03.2024 / 07:00 CET/CEST



Medienmitteilung | Wechsel in der Konzernleitung Kilchberg, 1. März 2024 – Die Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG gibt heute bekannt, dass sich Rolf Fallegger, Mitglied der Konzernleitung, entschieden hat, in den Ruhestand zu treten und die Lindt & Sprüngli Gruppe per Ende Juni 2024 zu verlassen. Der Verwaltungsrat hat Ana Dominguez per 1. Juli 2024 zu seiner Nachfolgerin ernannt.

Rolf Fallegger trat im Jahr 1997 bei Lindt & Sprüngli ein, um die Leitung der Schweizer Marketingorganisation zu übernehmen. Anschliessend wurde er zum CEO in Grossbritannien und dann in Frankreich befördert. Im Jahr 2009 wurde er in die Konzernleitung berufen, wo er für verschiedene Länder in Europa und Asien sowie für den brasilianischen Markt verantwortlich zeichnete. Im Jahr 2017 übernahm Rolf Fallegger zusätzlich die Leitung des Bereichs Global Marketing. In den vergangenen fünf Jahren war er für die Region Nordamerika verantwortlich. Adalbert Lechner, CEO der Gruppe, kommentiert: «Im Namen der Konzernleitung und aller Mitarbeitenden möchte ich mich bei Rolf Fallegger für seinen wertvollen Beitrag zum Unternehmenserfolg bedanken. Seine Führungsqualitäten, sein strategisches Denken und sein Engagement haben Lindt & Sprüngli entscheidend vorangebracht. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.» Per 1. Juli 2024 wird Ana Dominguez die Nachfolge von Rolf Fallegger antreten. Sie wird für Lindt & Sprüngli USA, Kanada und Mexiko, für die Ghirardelli Chocolate Company sowie für Russell Stover Chocolates verantwortlich zeichnen. Ana Dominguez hat einen Abschluss als B.S. im Fach Wirtschaftsingenieurwesen von der Universidad de Los Andes im kolumbianischen Bogotá sowie einen Abschluss als MBA im Fach Internationale Wirtschaft von der Schiller International University in Paris. Sie verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in multinationalen Konsumgüterunternehmen in Süd- und Nordamerika. 2019 trat Ana Dominguez als Präsidentin und CEO bei Lindt & Sprüngli Kanada ein. Seit September 2022 ist sie Präsidentin und CEO von Lindt & Sprüngli USA. Ihre Führungsqualitäten, ihre Erfahrung und ihr Engagement machen Ana Dominguez zur idealen Besetzung für diese wichtige Position innerhalb unseres Unternehmens und bestätigen unser Engagement für ein beschleunigtes Wachstum in dieser dynamischen Region. Sie wird Mitglied der Konzernleitung werden und mit ihrer Familie in die Schweiz umziehen. Der Verwaltungsrat dankt Rolf Fallegger herzlich für seinen Einsatz, gratuliert Ana Dominguez zu ihrer Ernennung und wünscht der gesamten Konzernleitung weiterhin viel Erfolg.

Fotos der Konzernleitung der Lindt & Sprüngli Gruppe: Media Assets | Lindt & Sprüngli (lindt-spruengli.com) Media Contact | +41 44 716 22 33 | media@lindt.com

Investors' Contact | +41 44 716 25 37 | investors@lindt.com Über Lindt & Sprüngli

Seit über 175 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 36 Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen sowie über ein Netzwerk von über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Zudem betreibt Lindt & Sprüngli rund 520 eigene Shops. Mit über 14‘500 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2023 einen Umsatz von CHF 5.2 Mrd. Unsere Verpflichtung, zu einer nachhaltigeren Zukunft beizutragen, leitet das Handeln und die Bestrebungen des Unternehmens. Für die verantwortungsvolle Beschaffung seines wichtigsten Rohstoffs Kakao lancierte das Unternehmen 2008 ein eigenes Programm: das Lindt & Sprüngli Farming Program.

Ende der Medienmitteilungen