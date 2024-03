TUI: Chance von 108,08 Prozent p.a.!

Die TUI-Aktionäre haben schwere Zeiten hinter sich. Der Aktienkurs lag monatelang im Keller und eine Dividende gab es nicht – Europas größter Reisekonzern hat seinen Aktionären einiges abverlangt. Auch wenn die Pandemie eine der Hauptursachen für das Debakel war, hatte TUI schon zuvor Probleme. Die Bilanz war alles andere als gesund, als das Coronavirus den weltweiten Tourismus lahmlegte. Das Management versprach regelmäßig zu viel und hielt es dann nicht ein. Aktuell scheint die Reisebranche wieder auf Kurs zu sein: Die Buchungszahlen steigen, mehr Menschen als im letzten Jahr wollen trotz Inflationslast verreisen. Touristen wollen in den schönsten Wochen des Jahres mehr Geld ausgeben.

Zum Chart

Der Aktienkurs von TUI konnte durch die am 6. Dezember 2023 veröffentlichten Zahlen zum vierten Quartal 2022/23 endgültig nach oben ausbrechen. In den betrachteten Handelstagen vom 5. bis zum 8. Dezember stieg das Papier um rund 25 Prozent. Nicht nur der Widerstand bei 5,850 Euro wurde dabei nachhaltig überwunden, sondern auch der Widerstand am Level von 7,356 Euro wurde bestätigt. Die Aufwärtsbewegung stoppte an dieser Marke und bildete eine Seitwärtskonsolidierung aus, die aktuell immer noch intakt erscheint. Im Moment fassen diese beiden Marken den Kursverlauf bis auf Weiteres ein. Im übergeordneten Bild ist der Aktienkurs von TUI seit dem coronabedingten Kurseinschnitt Anfang Februar 2020 angeschlagen und hat ausgehend von Anfang Juni 2021 eine Abwärtssequenz ausgebildet, die immer noch intakt ist. Überwindet der Kurs die Marke von 7,356 Euro oder verbleibt er in den nächsten Wochen in der Range zwischen 5,850 Euro und 7,356 Euro, so gilt diese Abwärtssequenz als überwunden. Bis auf Weiteres ist auch die Volatilität zurückgegangen, wodurch die Wahrscheinlichkeit auf einen Gewinn durch ein Engagement in die vorgestellte Inline-Option steigt.