dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Dax-Rekordjagd vor US-Jobbericht

FRANKFURT (dpa-AFX)

-------------------------------------------------------------------------------

AKTIEN

-------------------------------------------------------------------------------

DEUTSCHLAND: - DAX-REKORD ERWARTET - Im Dax winken auch am Freitag Höchststände. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor Xetra-Start 0,3 Prozent höher auf einen weiteren möglichen Rekord von 17 895 Punkte. Damit würde er das bisherige Jahresplus auf fast 7 Prozent ausbauen. In den USA hatten der marktbreite S&P 500 und der Technologie-Auswahlindex Nasdaq 100 am Vorabend Rekordstände erreicht. Insgesamt wurden die Zinshoffnungen der Anleger durch die Rede des Fed-Chefs Jerome Powell am Mittwoch und die Signale der Europäischen Zentralbank am Vortag bestärkt. Die Investoren setzen darauf, dass die Notenbanken im Juni mit ihren Zinssenkungen beginnen. Auch an Asiens Börsen dominierten die Käufer. Am Nachmittag steht in den USA der Arbeitsmarktbericht für Februar auf der Agenda. Die Privatwirtschaft hatte im Vormonat weniger Stellen geschaffen als erwartet, wie die ADP-Daten am Mittwoch gezeigt hatten.

USA: - GEWINNE - Die New Yorker Aktienmärkte haben am Donnerstag ihre Rekordrally teilweise wieder aufgenommen. Nach einem relativ verhaltenen März-Auftakt wurden Anleger wieder mutiger. Grund ist die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen, die sich weiter erhärtete. Der technologielastig aufgestellte Nasdaq 100 zog um 1,56 Prozent auf 18 297,99 Punkte an. Der breit aufgestellte S&P 500 folgte dem um 1,03 Prozent auf 5157,36 Zähler nach oben. Er erreichte ebenfalls seine nächste Bestmarke. Der Dow Jones Industrial hinkte mit einem Anstieg um 0,34 Prozent auf 38 791,35 Zähler hinterher. Zu einem Rekord fehlen ihm noch fast 500 Punkte.

ASIEN: - GEWINNE - Die wichtigsten Börsen Asiens haben am Freitag im Sog einer starken Wall Street zugelegt. Wie auch der US-Aktienmarkt und die Börsen Europas profitierten sie von verfestigten Zinssenkungserwartungen. Nach Signalen seitens der US-Notenbank Fed und der Europäischen Zentralbank setzen Investoren auf einen Beginn von Leitzinssenkungen im Juni. Der Nikkei 225 stieg um 0,2 Prozent. Der CSI 300 mit großen Werten der Handelsplätze in Shanghai und Shenzhen gewann im späten Handel 0,2 Prozent ein. In der Sonderverwaltungszone Hongkong legte der Hang-Seng-Index zuletzt um 1,4 Prozent zu.

DAX 17842,85 0,71% XDAX 17870,05 0,86% EuroSTOXX 50 4974,22 1,19% Stoxx50 4370,16 1,25% DJIA 38791,35 0,34% S&P 500 5157,36 1,03% NASDAQ 100 18297,99 1,56%

-------------------------------------------------------------------------------

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

-------------------------------------------------------------------------------

RENTEN:

Bund-Future 133,50 0,07%

DEVISEN:

Euro/USD 1,0947 0,00% USD/Yen 147,95 -0,09% Euro/Yen 161,95 -0,09%

ROHÖL:

Brent 83,47 +0,51 USD WTI 79,54 +0,61 USD

/mis