BASF mit voller Aufwärts-Partizipation und Risikopuffer

Werbung. Schauen Sie in letzter Zeit auch manchmal auf die Aktienkurse und ärgern sich; „Hätte ich doch nur …“? „FOMO", Fear of missing out, nennen die Börsianer die Angst, nicht dabei zu sein. Kennen Sie das, wenn einem dann aber doch der Mut fehlt, einzusteigen? Dafür haben wir von der Deka verschiedene Lösungen für Sie, eine davon: Ein Zertifikat, mit dem Sie an Kurssteigerungen voll partizipieren oder ganz einfach Zinsen kassieren, wenn die Kurse auf der Stelle treten. Und dazu gibt es noch einen Risikopuffer. Klingt nach einer guten Kombination, aber wie funktioniert das? Schauen wir uns die Sache mal am Beispiel BASF genauer an …

Der größte Chemiekonzern der Welt ist ein interessanter Basiswert, denn BASF verfügt über eine starke Marktposition, ein breit gefächertes Produktportfolio und profitiert von den gesunkenen Energiepreisen. Die konjunktursensitive Aktie zählt zu den Favoriten der Investoren, wenn sich die Wirtschaft erholt. Allerdings sind die Prognosen der Analysten gemischt, da BASF sein Engagement in China ausbaut und damit die Abhängigkeit vom Reich der Mitte erhöht. Neben den geopolitischen Risiken weisen Branchenkenner auf die hohen Profitabilitätsschwankungen im asiatischen Markt hin. Für die BASF-Aktie spricht dagegen die hohe Dividendenrendite von gut 7 Prozent. Dies ermöglicht die besonderen Ausstattungsmerkmale des Best Express-Zertifikats Relax. Anlegende können so das Beste aus zwei Welten – Aktien und Zertifikate – kombinieren.

Das Best Express-Zertifikat Relax funktioniert nach dem Prinzip von Express-Zertifikaten. Sie werden vorzeitig zurückgezahlt, wenn der Schlusskurs der BASF-Aktie am Beobachtungstag auf oder über einem bestimmten Niveau, der Tilgungsschwelle, liegt. Im Gegensatz zum klassischen Express-Zertifikat, bei dem in diesem Fall der Festbetrag plus Zinsen ausgezahlt wird, ist beim Best Express-Zertifikat Relax mehr möglich: die volle Partizipation an Kursgewinnen.

Steigt nämlich die BASF-Aktie über den Mindest-Zinsbetrag hinaus, wird der prozentuale Wertzuwachs anstatt des Mindest-Zinsbetrags überwiesen. So können Anlegende mit dem Zertifikat genauso hohe Kursgewinne erzielen wie mit der Aktie selbst. Besser als mit der Aktie stehen Investoren mit dem Best Express-Zertifikat Relax meist da, wenn die Kurse nachgeben. Denn die Tilgungsschwellen sinken über die Laufzeit hinweg, was die Wahrscheinlichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung erhöht, und am Laufzeitende kann der Risikopuffer Verluste abfedern.

Möglichkeit der vorzeitigen Rückzahlung mit voller Aufwärtspartizipation

Das DekaBank BASF Best Express-Zertifikat Relax 06/2030 (WKN DK1BAU) kann bei sinkenden Tilgungsschwellen möglicherweise vorzeitig zurückgezahlt werden. Ob dies der Fall ist, entscheidet sich am jährlichen Beobachtungstag. Dabei ist die erste Beobachtungsperiode (und auch Zinsperiode) mit 14 Monaten länger ist als die folgenden mit 12 Monaten. Am ersten Beobachtungstag (28.05.2025) liegt die Tilgungsschwelle bei 100 Prozent des Startwerts und sinkt in den Folgejahren um jeweils fünf Prozentpunkte bis auf 80 Prozent im Mai 2029.

Zusätzlich zum Festbetrag (1.000,00 Euro) erhalten Anlegende in einem solchen Szenario je Zertifikat einen Zinsbetrag entsprechend der Wertentwicklung der BASF-Aktie am entsprechenden Beobachtungstag multipliziert mit dem Festbetrag, mindestens jedoch den Mindest-Zinsbetrag in Höhe von 5,5 Prozent bezogen auf den Festbetrag bzw. 55 Euro je vergangener Periode. Folglich partizipieren Anleger zum Zeitpunkt der Tilgung unbegrenzt an Kursanstiegen der BASF-Aktie über den jeweiligen Mindestzins hinaus („Best-Mechanismus“). Kommt es zu keiner vorzeitigen Rückzahlung, genügt am Bewertungstag (28.05.2030) die Behauptung der Barriere (65,00 Prozent des Startwerts) durch den Aktienkurs zur Auszahlung des Festbetrags zuzüglich Zinsen in Form des Mindest-Zinsbetrages oder entsprechend der Partizipation an der Wertentwicklung der BASF-Aktie.



Wird hingegen die Barriere am Bewertungstag unterschritten, führt dies zu Verlusten. In einem solchen Negativszenario werden keine Zinsen gezahlt. Statt dem Festbetrag erhalten Anlegende den Gegenwert entsprechend der negativen Wertentwicklung der BASF-Aktie im Verhältnis zum Startwert. Zudem ist wie bei jedem Zertifikat das Emittentenrisiko zu beachten, weil insbesondere im Falle einer Zahlungsunfähigkeit der DekaBank Verluste bis hin zum Totalverlust drohen würden.



Die Zeichnung läuft vom 11.03.2024 bis 02.04.2024, vorbehaltlich einer Verlängerung oder Verkürzung.

Disclaimer: Die hierin enthaltenen Informationen stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf des Finanzinstruments dar und können eine individuelle Beratung nicht ersetzen. Diese Werbeinformation enthält nicht alle relevanten Informationen zu diesem Finanzinstrument. Vor einer Anlageentscheidung in Zertifikate wird potenziellen Anlegern empfohlen, den Wertpapierprospekt zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Anlageentscheidung vollends zu verstehen. Die Billigung des Prospekts durch die zuständige Behörde ist nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Der Wertpapierprospekt und eventuelle Nachträge können unter https://www.deka.de/deka-gruppe/wertpapierprospekte unter dem Reiter „EPIHS-I-23“, die Endgültigen Bedingungen unter https://mmscache.deka.de/DE000DK1BAU6_FT.pdf heruntergeladen werden. Sämtliche Wertpapierinformationen sowie das aktuelle Basisinformationsblatt sind ebenfalls bei Ihrer Sparkasse oder der DekaBank Deutsche Girozentrale (www.deka.de), 60625 Frankfurt kostenlos erhältlich. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Sollten Kurse / Preise genannt sein, sind diese freibleibend und dienen nicht als Indikation handelbarer Kurse / Preise. Die hier genannten Werte dienen der Erläuterung des Auszahlungsprofils dieses Finanzinstruments. Die Werte sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

Verkaufsbeschränkung: Auf besondere Verkaufsbeschränkungen und Vertriebsvorschriften in den verschiedenen Rechtsordnungen wird hingewiesen. Insbesondere dürfen die hierin beschriebenen Finanzinstrumente weder innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika noch an bzw. zugunsten von U.S.-Personen zum Kauf oder Verkauf angeboten werden.

Eine ausgezeichnete Emittentin! DekaBank mit bestem Primärmarkt. Mehr Informationen unter www.deutscher-zertifikatepreis.de/gewinner2023/, www.zertifikateawards.de sowie unter www.scopeexplorer.com/scope-awards/2024/certificate

Charlotte Neugebauer ist Leiterin Zertifikate & Produktvermarktung bei der DekaBank.