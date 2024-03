GNW-Adhoc: Fortrea unterzeichnet endgültige Vereinbarung zur Veräußerung der Geschäftsbereiche Endpoint Clinical und Patient Access an Arsenal Capital Partners

^Vorgeschlagene Veräußerung der Geschäftsbereiche Endpoint Clinical und Fortrea

Patient Access optimiert Fortreas strategische Ausrichtung als reines Auftragsforschungsinstitut Schafft eigenständige, erstklassige Lösungen für Randomisierung, Trial Supply Management und Patientenzugang, die für Differenzierung und Wachstum positioniert sind DURHAM, North Carolina, March 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Fortrea (https://www.fortrea.com/) (Nasdaq: FTRE) (das ?Unternehmen"), ein weltweit führendes Auftragsforschungsinstitut (Contract Research Organization, CRO), gab heute die Unterzeichnung einer endgültigen Vereinbarung über die Veräußerung von Vermögenswerten des Segments Enabling Services, insbesondere der Geschäftsbereiche Endpoint Clinical (?Endpoint") und Fortrea Patient Access, an Arsenal Capital Partners (?Arsenal") bekannt, eine führende Private-Equity- Gesellschaft, die sich auf den Aufbau marktführender, technologieorientierter Unternehmen im Gesundheitswesen spezialisiert hat. Durch die Veräußerung dieser Geschäftsbereiche möchte Fortrea die Wachstumsstrategie und die Lösungen von Endpoint und Fortrea Patient Access voranbringen und sie für höhere Investitionen positionieren, um die Technologie- Roadmap zu beschleunigen und die Betriebsabläufe weiter zu verbessern, um erstklassige Kundenlösungen und -lieferungen zu unterstützen. Das verbleibende Geschäft von Fortrea wird sich verstärkt auf die klinischen Entwicklungsphasen 1 bis 4 konzentrieren. Der Abschluss wird für das zweite Quartal 2024 angestrebt, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und behördlichen Genehmigungen sowie des Abschlusses bestimmter Dienstleistungs- und Betriebsvereinbarungen zwischen den Parteien. ?Der heutige Tag markiert einen bedeutenden Meilenstein für die Zukunft von Fortrea. Denn wir konzentrieren uns verstärkt auf das organische Wachstum eines reinen Auftragsforschungsinstituts, das über zusätzliche finanzielle Flexibilität verfügt", sagte Tom Pike, Vorsitzender und CEO von Fortrea. ?Nach einer strategischen Überprüfung unseres Geschäfts steht die Veräußerung von Endpoint und Fortrea Patient Access im Einklang mit den Interessen unserer Kunden. Arsenal verfügt über umfassende Erfahrung im Aufbau von Unternehmen, die systematische Verbesserungen der Gesundheitsergebnisse bewirken, und ich bin zuversichtlich, dass Endpoint und Fortrea Patient Access in der Lage sein werden, ihre Marktposition zu stärken, erstklassige Talente zu fördern und in neue Fähigkeiten und Ressourcen zu investieren, während sie Lösungen anbieten, die das Leben der Patienten verbessern." ?Ich bin gespannt auf das nächste Kapitel für Endpoint und Fortrea Patient Access", sagte Sam Osman, President von Enabling Services bei Fortrea, der als CEO dieser Unternehmen bei Arsenal fungieren wird. ?Diese Unternehmen sind besonders gut positioniert, um den Weg der Patienten von der klinischen Prüfung bis zur Vermarktung effektiv zu begleiten, indem sie den Zugang der Patienten zu zugelassenen Therapien und die Patientenadhärenz fördern. Ich bin zuversichtlich, dass die Geschäftsbereiche Endpoint und Fortrea Patient Access durch die Kombination mit dem tiefen Investitionssinn und der führenden operativen Branchenexpertise von Arsenal gut positioniert sind, um zu wachsen und den Patienten und Pharmasponsoren verbesserte Möglichkeiten zu bieten. Ich freue mich, dass wir auch weiterhin ein positiven Einfluss auf das Gesundheitswesen haben werden." ?Endpoint und Fortrea Patient Access können auf eine stolze, jahrzehntelange Erfolgsgeschichte als Marktführer bei der Unterstützung der klinischen Forschung und der Vermarktung innovativer Therapien zurückblicken. Arsenal ist stolz darauf, Unternehmen aufzubauen, die das Gesundheitswesen auf sinnvolle Art verbessern. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Management und den Mitarbeitern, um das Wachstum dieser beiden Unternehmen zu beschleunigen", sagte Gene Gorbach, ein Investment Partner von Arsenal. Dimitris Agrafiotis, Ph.D., Director of Digital, Analytics & AI bei Arsenal, sagte: ?Endpoint und Fortrea Patient Access bieten unentbehrliche Lösungen, die die Teilnahme von Patienten an klinischen Studien und den Zugang zu Therapien ermöglichen. Ich freue mich, das talentierte Team von Endpoint und Fortrea Patient Access unterstützen zu können. Gemeinsam werden wir die technologischen Fähigkeiten weiter ausbauen, die das Engagement dieser Unternehmen für die Erbringung qualitativ hochwertiger Dienstleistungen für die pharmazeutische Industrie untermauern." Endpoint Clinical Endpoint ist im wachstumsstarken eClinical-Markt als führender Anbieter von Randomisierungs- und Trial Supply Management (RTSM)-Lösungen für biopharmazeutische und CRO-Kunden tätig und verfügt über Fachwissen bei der Betreuung komplexer klinischer Studien im Spätstadium. Seit mehr als 15 Jahren kann Endpoint auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz bei der effektiven Unterstützung von mehr als 1.750 klinischen Studien mit 875.000 Patienten in 90 Ländern verweisen, hat zudem einen erstklassigen Kundenstamm aufgebaut und langjährige strategische Beziehungen gepflegt. Fortrea Patient Access Fortrea Patient Access ist führend auf dem Markt für HUB-Dienstleistungen und Patientenzugang und bietet der biopharmazeutischen Industrie seit mehr als 30 Jahren umfassende Lösungen für Patientenbetreuung, Produktzugang, Erschwinglichkeit und Adhärenz. Durch die kürzlich erweiterte nicht-kommerzielle

Spezialapotheke FortreaRx(TM), die einen verbesserten Vertrieb von Kühlketten- und

Ambient-Free-Goods-Produkten ermöglicht, ist Fortrea Patient Access bestrebt, die Ergebnisse für Patienten zu verbessern und die Zugänglichkeit zur Gesundheitsversorgung durch seine umfangreiche Erfahrung zu erhöhen, während es derzeit mehr als 2,5 Millionen Patienten und über 100 einzigartige Marken für mehr als 25 Krankheitsindikationen unterstützt. Arsenal Capital Partners Arsenal Capital Partners ist eine führende Private-Equity- Investmentgesellschaft, die sich auf den Aufbau marktführender Wachstums- und Gesundheitsunternehmen spezialisiert hat. Seit seiner Gründung im Jahr 2000 hat Arsenal institutionelle Beteiligungsfonds in Höhe von insgesamt über 10 Milliarden US-Dollar eingeworben, mehr als 290 Plattform- und Add-on- Akquisitionen abgeschlossen und mehr als 35 Realisierungen erzielt. Die Gesellschaft arbeitet mit Managementteams zusammen, um strategisch wichtige Unternehmen mit führenden Marktpositionen, hohem Wachstum und hoher Wertschöpfung aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.arsenalcapital.com (http://www.arsenalcapital.com/). Berater Barclays fungiert als exklusiver Finanzberater für Fortrea und Smith Anderson fungiert als Rechtsberater. Sidley Austin LLP fungierte als Rechtsberater für Arsenal. Telefonkonferenz und Aufzeichnung zu den Ergebnissen Fortrea wird die Ankündigung der Veräußerung in der Telefonkonferenz für das vierte Quartal 2023 erörtern, die heute um 9:00 Uhr ET stattfinden wird. Die Konferenz ist zugänglich über die Website für Investor Relations (https://ir.fortrea.com/) von Fortrea oder den folgenden Link zum Ergebnis- Webcast (https://edge.media-server.com/mmc/p/irhjtrtj/). Um Verzögerungen zu vermeiden, sollten Sie sich mindestens 10 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz anmelden. Eine Aufzeichnung der Live-Telefonkonferenz wird kurz nach Beendigung der Veranstaltung im Abschnitt Events & Presentations (https://ir.fortrea.com/news-events/events-presentations) (Veranstaltungen und Präsentationen) auf der Website von Fortrea zur Verfügung stehen. Auf der Website für Investor Relations (https://ir.fortrea.com/) von Fortrea wird vor dem Beginn der Telefonkonferenz ebenfalls eine ergänzende Folienpräsentation zur Verfügung gestellt. Über Fortrea Fortrea (Nasdaq: FTRE) ist ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die klinische Entwicklung und den Zugang zu Patienten in der Biowissenschaftsbranche. Wir arbeiten mit aufstrebenden und großen biopharmazeutischen, biotechnologischen, medizintechnischen und diagnostischen Unternehmen zusammen, um Innovationen im Gesundheitswesen voranzutreiben, die das Angebot lebensverändernder Therapien für Patienten beschleunigen. Fortrea bietet Management von klinischen Studien der Phasen I-IV, klinische Pharmakologie, Beratungsdienstleistungen, differenzierte technologiegestützte Studienlösungen und Dienstleistungen nach der Zulassung. Die Lösungen von Fortrea basieren auf drei Jahrzehnten Erfahrung in mehr als 20 Therapiegebieten, einer Leidenschaft für wissenschaftliche Strenge, außergewöhnlichen Erkenntnissen und einem starken Netzwerk von Prüfzentren. Unser talentiertes und vielseitiges Team von etwa 18.000 Mitarbeitern in über 90 Ländern ist so skaliert, dass wir unseren Kunden weltweit gezielte und flexible Lösungen anbieten können. Erfahren Sie mehr darüber, wie Fortrea zu einer transformativen Kraft von der Pipeline bis zum Patienten wird, unter Fortrea.com (https://www.fortrea.com/) und folgen Sie uns auf LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/fortrea/) und X (https://twitter.com/Fortrea) (früher Twitter) @Fortrea. Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen Diese Pressemitteilung enthält ?zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US- Bundeswertpapiergesetze, einschließlich Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Exchange Act. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich naturgemäß auf Sachverhalte, die in unterschiedlichem Ausmaß ungewiss sind, wie beispielsweise Aussagen über die erwarteten Vorteile der Transaktion, einschließlich zukünftiger finanzieller und betrieblicher Leistungen, und den voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses der Transaktion. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzentwicklung und die Finanzlage. Sie enthalten oft Begriffe wie ?Prognose", ?erwarten", ?annehmen", ?vorhersehen", ?beabsichtigen", ?planen", ?voraussagen", ?glauben", ?anstreben", ?sehen", ?werden", ?würden", ?abzielen" sowie ähnliche Ausdrücke und Variationen oder Verneinungen dieser Begriffe, die dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund einer Reihe von Faktoren erheblich von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für den Vollzug der geplanten Veräußerung der Geschäftsbereiche Endpoint Clinical und Fortrea Patient Access, einschließlich der Fähigkeit, behördliche Genehmigungen zu erhalten, und der Fähigkeit des Unternehmens, die Transaktion rechtzeitig oder überhaupt abzuschließen; die Möglichkeit, dass der Abschluss der Transaktion teurer wird als erwartet, auch aufgrund unerwarteter Faktoren oder Ereignisse; die Fähigkeit der Parteien, die Erwartungen hinsichtlich der buchhalterischen und steuerlichen Behandlung der geplanten Transaktion zu erfüllen; und andere Faktoren, die von Zeit zu Zeit in Dokumenten beschrieben werden, die das Unternehmen bei der SEC einreicht. Eine weitere Erörterung der Risiken im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit des Unternehmens finden Sie im Abschnitt ?Risk Factors" der Registrierungserklärung des Unternehmens auf Formular 10, die bei der Securities and Exchange Commission (?SEC") eingereicht wurde. Diese Faktoren können von Zeit zu Zeit in den nachfolgenden periodischen und anderen Einreichungen des Unternehmens bei der SEC geändert oder aktualisiert werden, die auf der Website der SEC unter www.sec.gov abrufbar sind. Diese Faktoren erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit und sollten in Verbindung mit den anderen Warnhinweisen gelesen werden, die in diesem Bericht und in den vom Unternehmen bei der SEC eingereichten Unterlagen enthalten oder durch Verweis einbezogen sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der Veröffentlichung dieses Berichts, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen zu berücksichtigen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Kontakt zu Fortrea: Hima Inguva (Investoren) - 877-495-0816, hima.inguva@fortrea.com (mailto:hima.inguva@fortrea.com) Sue Zaranek (Medien) - 919-943-5422, media@fortrea.com (mailto:media@fortrea.com) Kate Dillon (Medien) - 646-818-9115, kdillon@prosek.com (mailto:kdillon@prosek.com) Kontakt zu Arsenal: Jackie Schofield unter pro-Arsenal@prosek.com (mailto:pro-Arsenal@prosek.com) °