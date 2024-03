Zalando mit Gewinnsprung - Optimistischer Ausblick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Dank eines Sparkurses hat Zalando den Gewinn trotz eines schwächelnden Absatzes fast verdoppelt.

Außerdem stellte Europas größter Online-Modehändler bei der Bilanzvorlage am Mittwoch eine Rückkehr auf den Wachstumspfad in Aussicht.

Im abgelaufenen Jahr schrumpften die Konzernerlöse den Angaben zufolge um 1,9 Prozent auf 10,1 Milliarden Euro und der Umsatz der über die Plattform gehandelten Waren (GMV) um 1,1 Prozent auf 14,6 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis verdoppelte sich dagegen nahezu auf 350 Millionen Euro.

Für 2024 stellte das Unternehmen bei Konzernumsatz und GMV ein Plus von bis zu fünf Prozent in Aussicht. Der Betriebsgewinn werde voraussichtlich bei 380 bis 450 Millionen Euro liegen. Bis 2028 peilt Zalando ein jährliches Wachstum von fünf bis zehn Prozent an und will die operative Gewinnmarge bis dahin auf sechs bis acht Prozent von zuletzt 3,5 Prozent in etwa verdoppeln.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)