Chartzeit - neuer Trade in Eli Lilly

GLP-1 ist nach wie vor in aller Munde. Die Blockbuster Abnehm-Medikamente von Novo Nordisk und Eli Lilly führen klar die Kassenschlager der Medizin-Branche an. Dabei ist in der vergangenen Woche Eli Lillys Medikament zur Gewichtsreduzierung Zepbound zum ersten Mal seit seiner Markteinführung die konkurrierende Therapie Wegovy von Novo Nordisk in Bezug auf neue Verschreibungen in den USA übertroffen. Obwohl Eli Lilly später in das Rennen eingestiegen ist, erfreut sich das Medikament extrem hoher Beliebtheit, Tendenz weiter steigend. Eli Lilly scheint auch etwas besser positioniert zu sein um der steigenden Nachfrage auch in gleichem Maße nachkommen zu können.

Weiterlesen mit Plus-Abo Noch besser an der Börse informiert: Jetzt Zugang zu exklusiven Analysen, Trading- und Investmentideen freischalten. Unbegrenzter Zugriff auf alle onvista-Artikel

Exklusive Trading- und Investmentideen

Regelmäßig fundamentale und technische Analysen

Zusätzliche Funktionen und Echtzeitdaten

15 Tage kostenlos testen

Ab 9,90€ / Monat - monatlich kündbar Mehr erfahren Du hast bereits ein Abo? Zur Anmeldung