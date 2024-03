Monster Beverage - Mit neuem Allzeithoch

Beim Kursverlauf der Monster Beverage-Aktie handelt es sich um einen absoluten Bilderbuchchart. Der lehrbuchmäßige Rücksetzer an die alten Ausbruchsmarken bei rund 50 USD hat sich in Kombination mit der seit Ende 2022 ausgeprägten Flaggenkonsolidierung als der erwartete Katalysator erwiesen (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 15. Januar). Lohn der Mühen ist jetzt der Sprung über das ehemalige Rekordhoch vom Mai 2023 bei 60,47 USD. Per Saldo sorgt der Vorstoß in „uncharted territory“ für eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt, zumal der diskutierte Ausbruch seitens des MACD bestätigt wird. Zuvor hatte der Trendfolger auf seiner Signallinie aufgesetzt, um sofort wieder nach oben abzudrehen. In der Vergangenheit diente dieses Verhaltensmuster oftmals als Steilvorlage in Sachen Fortsetzung der vorangegangenen Aufwärtsbewegung. Das rechnerische Mindestkursziel – abgeleitet aus der o. g. Flagge – lässt sich auf rund 67 USD taxieren. Um die Gefahr eines Fehlausbruchs auf der Oberseite gar nicht erst aufkommen zu lassen, sollte die Aktie nicht mehr in die diskutierte Flaggenkonsolidierung (obere Begrenzung akt. bei 57,33 USD) zurückfallen.

Monster Beverage (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Monster Beverage

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.