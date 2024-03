EQS-Adhoc: SGL CARBON SE: Vorstandsvorsitzender Dr. Torsten Derr wird seinen Vertrag nicht verlängern

EQS-Ad-hoc: SGL CARBON SE / Schlagwort(e): Personalie/Personalie

SGL CARBON SE: Vorstandsvorsitzender Dr. Torsten Derr wird seinen Vertrag nicht verlängern



21.03.2024 / 10:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dr. Derr wird seine Aufgaben bis zur Neubesetzung des Vorstandsvorsitzes, längstens bis 31. Mai 2025 fortführen.

Der Aufsichtsrat wird unverzüglich mit der Suche nach einem Nachfolger für Dr. Torsten Derr beginnen.



SGL Carbon SE

Claudia Kellert – Head of Capital Markets & Communications

Söhnleinstraße 8

65201 Wiesbaden



Telefon +49 611 6029-106

Telefax +49 611 6029-101

investor-relations@sglcarbon.com





Wiesbaden, 21. März 2024. Der Vorstandsvorsitzende der SGL Carbon SE, Dr. Torsten Derr, hat heute den Aufsichtsratsvorsitzenden darüber informiert, dass er seinen am 31. Mai 2025 endenden Vertrag nicht verlängern wird.Dr. Derr wird seine Aufgaben bis zur Neubesetzung des Vorstandsvorsitzes, längstens bis 31. Mai 2025 fortführen.Der Aufsichtsrat wird unverzüglich mit der Suche nach einem Nachfolger für Dr. Torsten Derr beginnen.SGL Carbon SEClaudia Kellert – Head of Capital Markets & CommunicationsSöhnleinstraße 865201 Wiesbaden



Ende der Insiderinformation

21.03.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com