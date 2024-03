Knorr-Bremse schraubt Dividende um 13 Prozent nach oben

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

München (Reuters) - Der Münchner Lkw- und Bahn-Zulieferer Knorr-Bremse will die Dividende für das abgelaufene Jahr um 13 Prozent erhöhen.

Der Bremsenkonzern schlägt eine Dividende von 1,64 (Vorjahr: 1,45) Euro je Aktie vor, wie er am Donnerstag mitteilte. Das seien 46 Prozent des Nettogewinns, erklärte Knorr-Bremse. Das Ergebnis stieg unter dem Strich um knapp 14 Prozent auf 576,2 (2022: 506,3) Millionen Euro, wie aus dem am Donnerstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorgeht. Das Unternehmen peilt grundsätzlich eine Ausschüttungsquote von 40 bis 50 Prozent an.

